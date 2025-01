IBEXA acquiert QUABLE pour créer un champion européen de l’expérience numérique

Ibexa, spécialiste des Digital Experience Platforms (DXP), annonce l’acquisition de Quable, solution de Product Information Management (PIM). Cette alliance vise à accélérer les stratégies de développement des deux entreprises tout en proposant une plateforme unifiée et composable pour simplifier la gestion des expériences digitales.

Quable conserve son autonomie tout en accueillant Ibexa comme actionnaire majoritaire. La société continuera de développer sa plateforme PIM sous la direction de ses cofondateurs, François-Emmanuel Lamellière, Sylvain Gourvil et Baptiste Legeay, tout en bénéficiant de l’expertise d’Ibexa en matière de développement international.

Une synergie stratégique pour les entreprises

Ce rapprochement marque une étape clé dans la consolidation de l’écosystème numérique européen. La combinaison des technologies PIM et DXP permettra aux marques de :

Synchroniser les informations produits, les actifs et supports de communication pour accélérer leur mise sur le marché.

Offrir des expériences personnalisées et pertinentes sur l’ensemble des points de contact numériques.

Assurer la cohérence des données sur tous les canaux, notamment le web, le mobile, les réseaux sociaux et le e-commerce.

Cette intégration vise à éliminer les silos entre les équipes marketing, produit, e-commerce et communication, favorisant une approche plus agile et cohérente de l’expérience client.

Une ambition européenne portée par le groupe QNTM

Ibexa, soutenu par le groupe QNTM, entend bâtir un champion européen de l’expérience numérique. François-Emmanuel Lamellière, CEO de Quable, nous exprime son enthousiasme :

« Quable a connu une croissance rapide grâce au talent de son équipe et à la puissance de son écosystème. En nous associant à un acteur mondial comme Ibexa, nous franchissons une nouvelle étape vers l’internationalisation. »

Une nouvelle étape pour l’innovation numérique

Cette acquisition représente un pas stratégique dans la création d’un écosystème numérique intégré et performant, capable de répondre aux besoins croissants des sociétés en matière d’expérience client. En combinant leurs forces, Ibexa et Quable entendent établir un standard européen pour les solutions digitales, tout en accélérant leur présence internationale.