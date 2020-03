Informatique: malgré une fraude en Italie, Econocom a vu son bénéfice net augmenter en 2019

Le groupe franco-belge de services informatiques Econocom a vu son bénéfice net augmenter de 8,9% à 44,6 millions d’euros en 2019, malgré une fraude en Italie, qui a amputé de 130 millions d’euros son chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires du groupe a reculé de 2,4% à 2,927 milliards d’euros, le recul n’étant que de 0,8% en organique, selon Econocom.

« L’activité technology Management & Financing (TMF) a été impactée négativement par un élément exceptionnel: une fraude, dont Econocom Italie a été victime, avec un effet défavorable estimé à un peu plus de 130 millions d’euros sur son chiffre d’affaires » a souligné le groupe mercredi dans un communiqué.

Pas de prévisions pour 2020

Econocom met en avant la progression de son indicateur de référence, le résultat opérationnel courant des activités poursuivies, qui augmente de 14,3% sur l’année. L’indicateur « a tiré parti des effets du plan de réduction de coûts entamé en 2018 et accéléré au second semestre de 2019, ainsi que de l’amélioration du niveau d’activité en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni », note Econocom.

Mais le groupe renonce à donner une prévision pour 2020, en raison de la crise du coronavirus, alors qu’il avait jusque-là affiché l’objectif d’une « croissance soutenue » sur l’exercice à venir. « Compte-tenu de l’incertitude concernant l’évolution et la durée de cette crise, le groupe a décidé de ne pas publier de guidance chiffrée pour son résultat opérationnel courant 2020 », a indiqué Econocom.

L’entreprise, qui détient désormais 10,7% de ses propres actions, a précisé que la gouvernance du groupe était désormais « stabilisée » autour d’une équipe « resserrée et très expérimentée » autour de son PDG Jean-Louis Bouchard. Quatre administrateurs qui ont quitté le conseil du groupe en 2019 n’ont pas été remplacés, « dans un souci d’efficacité de fonctionnement autour du président ».