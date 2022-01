Infravia Growth veut financer une quinzaine de startups européennes dans le B2B

A l’occasion d’un nouveau financement de 501 millions d’euros à destination du fonds Infravia Growth, nous recevons Alban Wyniecki, partner chez Infravia Capital Partners pour nous présenter la thèse d’investissement du fonds, son fonctionnement et les projets qui intéressent son fonds d’investissement. Infravia Growth détient 7 participations dans des sociétés comme Jobandtalent, Botify, Sightcall, Ometria, Packhelp

Si la littérature sur l’entrepreneuriat ne manque pas, celle sur les investisseurs est plus rare ou moins accessible.

C’est pour cela que nous vous proposons avec FrenchWeb VC de rencontrer celles et ceux qui sont aux cotés des entrepreneurs et de découvrir les différentes facettes du métier de VC, que ce soit leur stratégie d’investissement, le mode de fonctionnement de leur fonds, les projets et types d’entrepreneurs qu’ils recherchent, ou encore la relation qu’ils développent avec les entrepreneurs avec lesquels ils s’associent.