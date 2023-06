Intelligence artificielle: Bruno Le Maire appelle à « innover » avant de « réguler »

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, a appelé mercredi l’Union européenne (UE) à « investir et innover » pour développer des systèmes d’intelligence artificielle avant de « réguler » des technologies étrangères, au risque sinon de perdre son « indépendance ».

« Il faut que l’Europe bâtisse son indépendance sur l’intelligence artificielle, en particulier l’intelligence artificielle générative », a plaidé M. Le Maire lors d’une visite à VivaTech, le plus grand salon européen de la tech.

« On doit investir, on doit avoir les meilleurs machines de calcul, on doit avoir les meilleurs algorithmes, on doit surtout garder nos scientifiques », a-t-il poursuivi. « C’est un enjeu décisif de souveraineté, d’indépendance économique et d’indépendance culturelle. »

« Mais ne commençons pas par réguler avant d’investir et d’innover. Sinon on va réguler des technologies qui ne seront pas les nôtres, qui seront des technologies américaines, là où nous pourrons avoir des technologies françaises et européennes », a-t-il insisté. Le ministre s’est dit « totalement déterminé à ne pas revivre ce que nous avons vécu avec les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, NDLR) il y a quelques années ou quelques décennies, c’est-à-dire l’Europe laissée de côté, dépassée par les Etats-Unis et incapable d’être indépendante ».

Ses propos interviennent alors que le Parlement européen a approuvé mercredi un projet de régulation de l’IA, ouvrant la voie à une négociation avec les Etats membres pour finaliser ce texte qui doit limiter les risques des systèmes de type ChatGPT.

L’UE espère conclure avant la fin de l’année le premier règlement au monde visant à encadrer et protéger l’innovation dans l’intelligence artificielle, un secteur stratégique dans la compétition économique.

La législation n’entrera cependant pas en application avant 2026.

Le grand public a découvert le potentiel immense des systèmes d’intelligence artificielle fin 2022 avec la sortie du générateur de contenus rédactionnels ChatGPT de la société californienne OpenAI, qui peut rédiger dissertations, poèmes ou traductions en quelques secondes.

Mais la diffusion sur les réseaux sociaux de fausses images, plus vraies que nature, créées à partir d’applications comme Midjourney, a alerté sur les risques de manipulation de l’opinion et les dangers pour la démocratie.

Des scientifiques ont réclamé un moratoire sur le développement des systèmes les plus puissants, en attendant qu’ils soient mieux encadrés par la loi.