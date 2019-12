iPhone: Apple rachète la startup Spectral Edge, spécialiste de l’amélioration photographique

Apple achète une nouvelle entreprise toutes les deux à trois semaines, avait dévoilé le CEO de l’entreprise Tim Cook en mai dernier à CNBC. La firme de Cupertino ne rend publiques que rarement ces acquisitions, mais cette semaine, des documents enregistrés au Royaume-Uni et repérés par Bloomberg nous fournissent quelques informations sur sa stratégie pour l’iPhone. Apple a en effet racheté la startup britannique Spectral Edge, spécialisée dans l’amélioration des photographies prises par smartphone.

Selon les documents, l’entreprise aurait pris le contrôle de l’entreprise et mis fin aux fonctions des dirigeants et membres du conseil d’administration. Peter Denwood, avocat d’Apple, a pris officiellement la direction de Spectral Edge. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé, mais la startup a levé plus de 8 millions de dollars depuis sa création en 2011 auprès d’investisseurs comme Parkwalk Advisors, IQ Capital, Cambridge Capital Group ou Wren Capital.

La photographie, un différenciateur clé sur le marché du smartphone

Basé à Cambridge, Spectral Edge, issu d’un projet de recherche à l’université d’East Anglia, a développé une technologie d‘amélioration en temps réel des photographies grâce au machine learning. Concrètement, la solution, qui peut être intégrée via logiciel ou via l’optique, associe les données issues d’une prise de vue standard à celles issues d’une prise de vue infrarouge pour enrichir la netteté et les couleurs. Elle peut servir non seulement aux smartphones, mais aussi aux drones ou aux caméras de sécurité.

Apple pourra intégrer la technologie de Spectral Edge à l’iPhone. Signe que la photographie continue à être un différenciateur clé sur le marché du smartphone, la marque avait déjà récemment enrichi l’appareil de son smartphone de plusieurs fonctionnalités, comme un triple objectif sur l’iPhone 11 Pro, ainsi que différentes solutions d’intelligence artificielle pour améliorer les photographies dans des environnements à faible luminosité. Elle prévoirait également d’intégrer une caméra 3D à l’iPhone en 2020.

Apple doit redresser la barre en termes de ventes d’iPhone

Sur un marché du smartphone très concurrentiel, Apple doit redresser la barre et l’acquisition de la startup britannique s’intègrerait pleinement dans cette stratégie. L’entreprise ne détaille que rarement les raisons derrière ses acquisitions, et c’est encore le cas ici. Il reste donc à voir si Apple a mis la main sur Spectral Edge pour sa technologie, ses équipes, ou les deux. A noter par ailleurs que le site et les réseaux sociaux de la startup ne sont plus en ligne.

Les ventes trimestrielles de l’iPhone, dont le dernier modèle est commercialisé depuis septembre, ont fait gagner à Apple 33,36 milliards de dollars au quatrième trimestre de son exercice décalé. C’est 9,3% de moins que l’an dernier, mais mieux que ce qu’anticipaient les analystes. Si la marque écoule donc encore ses iPhones par dizaines de millions chaque trimestre, leurs ventes avaient baissé fin 2018, dans un marché largement saturé, notamment après un iPhone X à 999 dollars.

Mais selon les analystes, l’iPhone X a beau s’être moins vendu que certains modèles précédents, notamment l’iPhone 6, il a rapporté autant sur le plan financier sur les dix premiers mois de commercialisation, rassurant du même coup les investisseurs. « L’iPhone X est l’un des facteurs qui a aidé Apple à devenir la première compagnie (privée) à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars » de capitalisation boursière début août, avait relevé Counterpoint Research en septembre dernier.

« Nous sommes très heureux des premiers retours sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro et Pro Max. C’est encore tôt, mais la tendance paraît très bonne », avait assuré Tim Cook lors de la publication des résultats trimestriels de la société en octobre dernier. Les ventes d’accessoires avaient, elles, fortement progressé au dernier trimestre, générant 6,52 milliards de dollars, soit une hausse de 54% par rapport à la même période l’an dernier.

Parmi les autres acquisitions connues d’Apple cette année figurent celles de IKinema, Drive.ai, Tueo Health, Stamplay, Laserlike, PullString ou DataTiger.