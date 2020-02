Ivalua, Conduent, Orgasoftware: focus sur les entreprises qui recrutent

Chaque jour, FrenchWeb sélectionne trois offres d’emploi dans le numérique et l’innovation.

Découvrez les entreprises qui recrutent: Ivalua, Conduent et Orgasoftware.

Ivalua a été fondée en 2000 et s’est développée autour de l’idée que les entreprises les plus performantes s’appuient sur des technologies innovantes et que les achats peuvent jouer un rôle stratégique dans la performance globale de l’entreprise.

Conduent est une société spécialisée dans la prestation de service grand compte à dimension internationale. Lancée début janvier 2017 suite à la scission du Groupe Xerox, Conduent devient un des leaders dans le domaine de la prestation de services en proposant aux gouvernements et aux entreprises des solutions d’externalisations.

Créée en 2016, Build Data est une start-up rennaise spécialisée dans la conception de produits et services innovants clés en main intégrant des objets connectés (IoT) et du Big Data (traitement de données hétérogènes).

Le groupe ALTENOV, Alliance Technologique et Innovation, s’est rapproché de Build Data courant 2019 afin de satisfaire les besoins d’acquisition et de traitement de données hétérogènes rencontrés dans ses projets industriels et de participer au développement de ses clients.

