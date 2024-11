CHAPSVISION lève 85 millions d’euros pour s’offrir SINEQUA

CHAPSVISION, éditeur français spécialisé dans les solutions d’intelligence économique et le traitement des données stratégiques, a levé 85 millions d’euros lors d’un nouveau tour de table mené par le fonds Jolt aux cotés de ses investisseurs historiques et comptabilise plus de 300 millions d’euros levés depuis sa création en 2019

Un modèle basé sur la consolidation

CHAPSVISION a adopté une stratégie de croissance exogène: en seulement cinq ans, la société a réalisé 27 acquisitions, intégrant des technologies complémentaires pour développer une offre complète en intelligence économique et big data.

Fort de cette levée de fonds, CHAPSVISION met la main sur Sinequa, entreprise historique de l’écosystème Frenchtech, spécialisée dans la recherche cognitive et l’analyse des données non structurées, dirigée par Jean Ferré. Cette acquisition renforce considérablement ses capacités d’analyse et ses applications dans des secteurs sensibles tels que la défense, la cybersécurité et la finance.

Au travers de ce buildup, ChapsVision s’adresse à des clients issus de secteurs critiques, notamment les grandes entreprises et les institutions publiques et de se positionner face à des acteurs historiques à l’instar de THALES, ATOS, moins véloce dans leurs développements qu’il ne peut l’être et lui offre un fort avantage concurrentiel.