KARMEN mobilise 100 millions d’euros pour financer le besoin de trésorerie des PME

Dans un contexte économique où 57% des entreprises peinent à obtenir des financements bancaires pour financer leur BFR ou leurs projets courts termes, KARMEN se positionne à l’instar d’UNLIMITD, ou encore SILVR comme une solution pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette fintech française, vient d’annoncer la mobilisation d’une ligne de crédit de 100 millions d’euros auprès de Fasanara Capital qui s’ajoute au 70 millions d’euros mobilisés en 2022 auprès du même financeur. Cet apport financier, logé dans un fonds spécifique agréé AMF, permettra à Karmen de renforcer et de diversifier ses offres.

Ainsi Karmen va lancer Karmen Factor, une solution d’affacturage, et étendre ses opérations en Belgique et dans le reste de l’Europe du Sud. La fintech ambitionne également d’intégrer ses solutions dans d’autres plateformes digitales, notamment les marketplaces e-commerce et les logiciels de facturation.

Pour en savoir plus, Gabriel Thierry, CEO et cofondateur de Karmen, répond à nos questions.