AMAZON veut contrer ChatGPT avec METIS / Le FSP enregistre une perte de 17% avec BELIEVE / DeepTech Awards

AMAZON veut contrer ChatGPT avec METIS

AMAZON travaille sur un chatbot IA pour concurrencer directement ChatGPT d’OpenAI, selon Business Insider. Ce projet interne, nommé METIS en référence à la déesse grecque de la sagesse, utilise un modèle IA interne appelé Olympus, plus puissant que le modèle Titan déjà public d’Amazon. Metis fournira des réponses textuelles et visuelles, en incluant des liens vers ses sources et en générant des images. Amazon espère que Metis offrira des réponses actualisées grâce à une technique appelée génération augmentée par récupération. Le PDG d’Amazon Andy Jassy, impliqué dans le projet, prévoit un lancement pour septembre.

Les télécoms en tête de l’agenda stratégique européen

Le projet d’agenda stratégique de l’Union européenne, examiné lors du Coreper (Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres de l’Union européenne) du 24 juin, met les télécoms parmi les priorités pour renforcer le marché unique, avec l’énergie et les moyens financiers. Ce document, à adopter lors du sommet de l’UE des 27 et 28 juin, fixe les objectifs jusqu’en 2029. Il souligne également l’importance des semi-conducteurs pour l’autonomie technologique européenne et vise à offrir des services en ligne de haute qualité à soutenir avec le portefeuille d’identité numérique.

Waymo lance son service de robotaxi pour tous à San Francisco

WAYMO, filiale d’Alphabet, a ouvert son service de robotaxis à tous les utilisateurs de San Francisco. Depuis le lancement de la liste d’attente, près de 300 000 personnes se sont inscrites pour utiliser le service Waymo One. Ce déploiement intervient après une période de tests et une ouverture commerciale en août. Waymo opère déjà à Phoenix et de manière limitée à Los Angeles et Austin. Avec environ 700 véhicules, dont 300 à San Francisco, Waymo vise à offrir un transport fiable et écologique, malgré les critiques récentes sur la sécurité des véhicules autonomes. Depuis sa création, Waymo a parcouru 20 millions de miles en autonomie complète.

Une startup pour la gestion des droits d’auteur de GenIA

Une nouvelle startup, CREATED BY HUMANS, se lance pour aider les auteurs à autoriser l’utilisation de leurs œuvres par des entreprises d’IA. Actuellement, les grands modèles de langage (LLM) s’entraînent souvent sur des livres, du contenu en ligne et d’autres contenus créatifs sans qu’il existe de systèmes universels de permission ou de monétisation. Créée par l’ex-CEO de Scribd, Trip Adler, cette entreprise cherche à établir un cadre propriétaire pour les droits d’auteur liés à l’IA, visant particulièrement les créateurs qui n’ont pas les moyens de négocier individuellement. La startup a levé plus de 5 millions de dollars en financement initial, avec des investisseurs comme Craft Ventures et Walter Isaacson, ce dernier rejoignant également l’équipe en tant que conseiller créatif. Isaacson souligne que Created by Humans répond aux défis clés des auteurs face à l’IA : contrôle de l’utilisation, précision des références et compensation.

DeepTech Awards

Suite au succès de l’évènement Tech & Fest en février dernier à Grenoble, le groupe média EBRA (Le Dauphiné, L’Est Républicain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace…) lance les DEEPTECH AWARDS, une 1re en France sur cette thématique, pour célébrer les startups qui transforment notre quotidien. L’événement de remise mettra en avant l’ambition et l’audace des meilleurs projets d’innovation. En juillet, un appel à candidatures national sera lancé. En novembre, les candidats présenteront leurs projets devant un jury qui sélectionnera les lauréats des 5 catégories. La phase finale se déroulera début décembre lors d’une soirée de gala dans un palace parisien, où les lauréats pitcheront de nouveau leurs projets pour élire le grand projet de l’année.

L’IA en vedette

Le nouveau Palais de la Découverte (Paris) complètement rénové rouvrira ses portes le 6 juin 2025 avec une expo grand public de 6 mois consacrée à l’IA conçue en partenariat avec le CNRS, l’INRIA et l’Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute (ANITI). L’exposition présentera et décryptera, des dimensions scientifiques et techniques de l’IA aux perspectives qu’elle ouvre dans les domaines de l’art, de la philosophie, de la culture et de la politique.

Le 25 juin 2024, PASQAL, deeptech française du quantique, a annoncé avoir piégé 1103 atomes de rubidium dans une matrice de 2048 pinces optiques. Cet exploit, réalisé à 6 K, marque un progrès significatif vers la réalisation d’un ordinateur quantique de 10000 qubits prévu pour 2026/2027. En parallèle, les chercheurs de Pasqal ont réussi à réarranger 828 atomes dans une matrice de 1824 pièges optiques, une première mondiale. Pasqal a également livré une machine de 100 qubits au TGCC et signé un contrat avec Aramco pour un calculateur de 200 qubits en 2025, tout en levant 100 millions d’EUR début 2023.

La CCI Paris Île-de-France lance FOODTECH Paris Île-de-France, un réseau régional destiné à rassembler les acteurs innovants de la chaîne de valeur alimentaire. Intégré au consortium FoodTech France, ce réseau vise à animer et représenter l’écosystème francilien. Avec une centaine de startups et acteurs locaux, ce réseau francilien cherche à encourager les synergies et la promotion des innovations. Ce réseau rejoint 5 autres écosystèmes régionaux pour former une communauté de près de 300 startups, visant à propulser l’innovation alimentaire française sur la scène mondiale.

Le Laboratoire GBCM du CNAM, dirigé par le Pr Jean-François Zagury, et le pôle Bio & Santé d’AdvanThink (ex-ISoft), spécialiste de l’analyse de données complexes, annoncent une alliance pour la recherche sur la Covid-19. Cette collaboration vise à améliorer la compréhension des réponses immunitaires des patients pour identifier de nouvelles pistes de traitement. La plateforme Amadea d’AdvanThink va analyser de vastes ensembles de données en temps réel pour améliorer la rapidité et la qualité des recherches. Une 1re publication a été diffusée en janvier 2023, avec une autre prévue prochainement, pour renforcer l’engagement des 2 partenaires dans la lutte contre la Covid.

The New York Times prévoit de placer ses principaux podcasts derrière un paywall, avec pour objectif de les intégrer progressivement à un service d’abonnement. Cette initiative vise à monétiser davantage son contenu audio et à renforcer ses revenus par abonnements.

Les RSSI et le risque : Un nouveau paradigme Selon une étude de NETSKOPE, 57 % des RSSI dans le monde sont plus enclins à prendre des risques en matière de cybersécurité. Pourtant, 92 % d'entre eux signalent des tensions avec la direction générale en raison de différentes perceptions du risque. En France, 60 % des RSSI ont vu leur appétence pour le risque augmenter ces 5 dernières années, grâce aux avancées technologiques et à l'approche zéro-trust. Cependant, 66 % des RSSI se sentent en position délicate entre les attentes de l'entreprise et les impératifs de sécurité. La cybersécurité au cœur des préparatifs pour les JO de Paris Les services de renseignement français intensifient leurs efforts pour contrer les menaces cyber à l'approche des Jeux olympiques de Paris. Utilisant un système de notation précis, l'Analyse nationale des risques (ANR) identifie 261 scénarios potentiels, avec une attention particulière sur les cyberattaques telles que le piratage de sites internet, l'espionnage et le hacking des retransmissions. Des mesures préventives sont mises en place pour sécuriser l'événement. Les tensions géopolitiques sont également prises en compte, comme en témoigne le remplacement de la multinationale chinoise Alibaba par le groupe français Atos pour la gestion des données sensibles, afin de prévenir toute pression diplomatique. Enfin, le plan stratégique de gestion des risques identifie des critères comme l'attractivité et la vulnérabilité des lieux, soulignant les défis sécuritaires liés à la symbolique des sites olympiques. Lutte contre le phishing : Une initiative de sensibilisation dans les stades L'initiative « Don't Click It, Pitch It! » de la start-up STELLAR CYBERSECURITY utilise les annonces en milieu de match dans les stades de baseball aux États-Unis pour sensibiliser le public aux risques de phishing. Lancé en pilote avec l'équipe des Ogden Raptors, le programme s'est étendu en 2024 à 3 équipes, avec des annonces diffusées au moins 400 fois durant les matchs avec des conseils (vérification de l'expéditeur, vigilance face aux anomalies linguistiques et protection des informations personnelles). Ce programme cible particulièrement les jeunes, inspiré par une expérience vécue du responsable marketing Steve Garrison dont la fille a été victime d'une arnaque en ligne.

Les bots menacent le e-commerce

D’après un nouveau rapport d’AKAMAI, les bots représentent 42 % du trafic Web global, et 65 % de ceux-ci sont malveillants. En 2024, les bots d’extraction Web ont contribué à 50 % des pertes liées à la fraude par ouverture de nouveaux comptes. Ces bots augmentent également les coûts de calcul et dégradent les performances des sites, impactant directement les entreprises de e-commerce. Par ailleurs, chaque année, le secteur du e-commerce observe une augmentation de 20 % des attaques de bots, rendant nécessaire la mise en place de stratégies sophistiquées pour atténuer ces menaces.

La medtech HIPPY a bouclé une levée de fonds de 1,5 million d’EUR pour déployer sa ceinture airbag connectée Indienov. Cette technologie, fruit de 4 ans de recherche, utilise l’IA pour détecter les chutes et déployer des airbags, ciblant notamment les seniors. Chaque année, plus de 80 000 personnes en France sont victimes de fractures du col du fémur. Présentée au CES Las Vegas et à VivaTech, la ceinture a été récompensée par plusieurs prix. Avec ce financement, Hippy vise à améliorer son IA et à étendre la distribution de sa ceinture.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Ça roule pour Rivian avec Volkswagen Volkswagen prévoit d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans la start-up de véhicules électriques RIVIAN, débutant avec un 1er investissement de 1 milliard de dollars. Les 4 milliards supplémentaires seront investis d’ici 2026, avec une joint-venture prévue pour développer des technologies électriques. Cette annonce a fait grimper les actions de Rivian de 40 %, malgré une chute de 49 % de sa valeur en 2024. Rivian, en pleine restructuration pour réduire ses coûts, a enregistré une perte de 1,45 milliard de dollars au 1er trimestre et dispose de 7,86 milliards de dollars de liquidités. Adonis, startup spécialisée dans l’automatisation des revenus des soins de santé, a levé 31 millions de dollars en série B, menée par Point72 Private Investments, portant son financement total à 54 millions de dollars. Norm AI, startup spécialisée dans l’utilisation de l’IA pour automatiser les tâches de conformité, a levé 27 millions de dollars en série A, menée par Coatue. Ce financement porte le total des fonds levés par l’entreprise à plus de 38 millions de dollars.

ACQUISITIONS:

Altaris acquiert Sharecare pour 518 millions de Dollars

La société américaine SHARECARE, spécialisée dans les plateformes de santé virtuelle, a annoncé son rachat par ALTARIS pour 518 millions de dollars. Altaris, une société de capital-investissement dédiée à la santé, offre 1,43 dollar par action, soit une prime de 85 % par rapport au cours de clôture du 20 juin. Sharecare, introduite en bourse en 2021 via une fusion avec Falcon Capital Acquisition Corp, sera privatisée après la finalisation de l’accord.

JFrog acquiert Qwak AI pour optimiser les modèles d’IA

La société israélienne JFROG, spécialisée dans les solutions DevOps et DevSecOps, a annoncé l’acquisition de QWAK AI, une plateforme dédiée à l’IA et aux MLOps. Cette union vise à offrir une solution intégrée pour le développement, le déploiement, la gestion et la surveillance des workflows d’IA. Avec cette acquisition, JFrog prévoit d’accélérer la création d’applications alimentées par l’IA en simplifiant les processus et en garantissant la sécurité des modèles. La technologie de Qwak sera intégrée à la plateforme de JFrog pour fournir une expérience unifiée aux utilisateurs, couvrant toute la chaîne logistique logicielle des modèles d’IA.

Les grandes entreprises misent sur les Greentechs

La prise de conscience climatique s’accélère : 85 % des entreprises du SBF 120 ont intégré des objectifs de réduction de leur empreinte carbone dans leurs stratégies, selon une étude BCG, RAISELAB et RAISE SHERPAS. Elles investissent de plus en plus dans les startups à impact environnemental (Greentechs) pour atteindre ces objectifs, que ce soit par des transformations internes ou des alliances externes. En 2023, les greentechs françaises ont attiré 3,1 milliards de dollars, devenant le 2e marché européen après le Royaume-Uni.

Le Private Equity adopte l’IA pour créer de la valeur

Les fonds de capital-investissement adaptent leurs stratégies face au contexte économique en mettant l’accent sur le numérique et l’IA. Une étude d’Alvarez & Marsal révèle que 80 % des fonds abandonnent les méthodes traditionnelles de réduction des coûts pour des approches plus ciblées. Près de 45 % des fonds utilisent déjà l’IA pour optimiser leurs investissements, tandis que 38 % prévoient de le faire d’ici 2025. L’IA est principalement employée pour analyser le marché, prendre des décisions stratégiques et améliorer la gestion financière.

Le capital-investissement français en repli au 1er trimestre 2024

Le marché français du capital-investissement a connu une baisse significative au premier trimestre 2024, avec une chute de 17,1 % des transactions, totalisant 10,6 milliards d’EUR, selon une étude de PITCHBOOK. Ce recul est principalement dû à la raréfaction des méga-deals, valorisés entre 1 et 5 milliards d’EUR. La France, représentant 13,7 % des opérations de private equity en Europe, voit sa part diminuer face à des marchés comme l’Allemagne et la Scandinavie. En réponse, les gérants adoptent une gestion de portefeuille plus active et se tournent vers le marché secondaire pour chercher de la liquidité

Le FSP n’y croit plus et perd 11 milllions d’euros au passage.

Le Fonds Stratégique des Participations (FPS), un véhicule d’investissement de long terme dont les actionnaires et les administrateurs sont 7 grandes compagnies d’assurance françaises solde sa participation dans BELIEVE avec une perte de 11 millions d’euros (-17%) pour un investissement de 65 millions d’euros orchestré lors de l’introduction en bourse de la société en 2021 avec une montée en gamme en 2022 et dont le FSP avait l’un des principaux acteurs sous l’impulsion de Pierre de Villeneuve, Président du Fonds Stratégique de Participations et CEO de BNP PARIBAS CARDIF.

FRANÇOIS DUMAS est nommé vice-président de l’Ingénierie de Tenacy, plateforme SaaS de pilotage de la cybersécurité et de la conformité. Diplômé de l’INSA Lyon, il a débuté sa carrière en gestion de projets techniques avant de rejoindre une start-up de e-commerce en 2018. Chez Tenacy, il dirigera les équipes techniques, garantira la qualité des solutions et développera les objectifs Tech alignés avec la stratégie de l’entreprise.

JULIEN KONCZATY rejoint l’assurtech Dattak en tant que directeur marketing. Avec 15 ans d’expérience dans la Tech BtoB et divers secteurs comme l’assurance et le e-commerce, il rejoint la start-up pour accélérer le GoTo Market. 2 postes sont ouverts pour renforcer son équipe, et d’autres suivront prochainement.

VALÉRY TALMA devient managing director US – Investor Relations de Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises européennes de Deeptech. Basé dans la Silicon Valley, Talma mènera des levées de fonds et participera aux fusions-acquisitions, renforçant ainsi les activités de Jolt Capital aux États-Unis.

