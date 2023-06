KEVIN SCOTT : l’artisan de l’Intelligence Artificielle chez Microsoft

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Kevin Scott, actuellement Directeur de la Technologie (CTO) chez Microsoft, est un personnage hors normes dans l’industrie technologique. Issu d’une petite ville de Virginie, il a grandi dans une famille pauvre et n’était pas destiné à devenir un haut dirigeant dans le domaine de la technologie. Cependant, sa passion et son talent pour l’informatique l’ont conduit à décrocher un doctorat en informatique de l’Université de Virginie.

Avant d’intégrer Microsoft, Scott a travaillé en tant qu’ingénieur chez Google, puis a rejoint LinkedIn, où il est devenu vice-président senior de l’ingénierie et des opérations. Lors de l’acquisition de LinkedIn par Microsoft en 2017, Satya Nadella, PDG de Microsoft, l’a nommé CTO de la société mère.

Scott est connu pour avoir dirigé l’investissement de 1 milliard de dollars de Microsoft dans OpenAI en 2019. Durant la conférence annuelle Build de Microsoft, il a présenté de nouveaux outils permettant aux développeurs de créer rapidement et facilement des « copilotes » personnalisés, soit des assistants d’intelligence artificielle, pour pratiquement n’importe quelle tâche.

Dans le cadre de sa vision, Scott envisage un monde rempli de ces copilotes, couvrant des domaines aussi variés que la médecine, la découverte de médicaments, et bien d’autres domaines où une interaction riche entre un système d’IA et un travailleur de la connaissance est nécessaire.

Par ailleurs, Scott a joué un rôle déterminant dans le développement d’un superordinateur sous l’égide de Microsoft, qui a servi à la formation des modèles d’OpenAI. Bien que le parcours n’ait pas été linéaire, avec des périodes d’apparente stagnation, l’expérience de Scott l’a aidé à rester résolu et à poursuivre l’ambitieux projet.

En dehors du travail, Scott est également un artisan doué, fabriquant des sacs en cuir, des sacs à dos, des médiators de guitare et des outils. Son atelier dans la Bay Area, équipé de machines industrielles, est célèbre à Silicon Valley.

Scott est l’auteur d’un livre à succès, « Reprogramming the American Dream », dans lequel il expose sa vision de l’impact de l’IA sur le travail aux États-Unis. Le livre a été influent, même s’il a été publié au début de la pandémie de COVID-19.

Malgré les défis, Scott reste optimiste et confiant sur l’avenir de l’IA, en mettant l’accent sur la nécessité d’une réglementation adéquate. Aujourd’hui, il se concentre moins sur la création de modèles d’IA de plus en plus puissants, et plus sur la manière de maîtriser la technologie, en intégrant des protections pour prévenir les actes malveillants et en créant des couches de « méta-instructions » pour empêcher les dérapages.