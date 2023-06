GOOD MORNING FRENCHWEB: Tempête sur les cryptomonnaies, un régulateur américain attaque Coinbase

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Selon Nansen, les investisseurs ont retiré environ 780 millions de dollars sur Ethereum de Binance et 13 millions de dollars de son affilié américain au cours des dernières 24 heures, suite à la plainte déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC).

APPLE a acquis MIRA, une entreprise basée à Los Angeles qui fabrique des casques de réalité augmentée pour les entreprises et l’armée américaine. La startup, qui a levé environ 17 millions de dollars et a été conseillée par Jony Ive, ex-designer en chef d’Apple.

L'éditeur de solutions RH américaine UKG s'offre Immedis, un développeur de logiciels de paie basé à Dublin. Selon une source, la transaction serait bien supérieure à 500 millions d'euros. UKG avait fait l'acquisition du français Peoplesoft en 2020.

Dans un email, REDDIT a annoncé le licenciement d'environ 90 employés, soit environ 5% de son effectif, et le ralentissement de ses embauches. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la restructuration de segments clés de son activité, avec pour objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2024.

Publicité locale : The Ramp, une solution spécialisée dans les campagnes de publicité pour les points de vente

80% des consommateurs sont plus susceptibles de faire un achat lorsque les marques offrent des expériences personnalisées, selon une étude d’Epsilon (réalisée en 2018). Pour les grandes enseignes, la publicité locale devient un véritable enjeu stratégique, mais la complexité qu’elle génère peut être un frein à son adoption.

Pour en parler, nous avons reçu Romain Achard, co-fondateur de The Ramp.

GETHARLEY , une plateforme de télésanté basée à Londres qui connecte les patients aux cliniciens spécialisés en soins de la peau pour des consultations, a levé 52 millions de dollars dans un tour de table mené par Index Ventures.

GSOFT , une entreprise basée à Montréal qui propose des logiciels pour l'expérience des employés, notamment pour la gestion de Microsoft 365, l'intégration, le développement des compétences et plus encore, a levé 125 millions de dollars canadiens auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

INSTABASE , une entreprise spécialisée dans l'automatisation du traitement des documents, a levé 45 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par Tribe Capital. Les participants à ce tour de table comprennent également Andreessen Horowitz (a16z), New Enterprise Associates et Spark Capital. Suite à cette levée de fonds, la valorisation d'Instabase atteint désormais 2 milliards de dollars.

NUVIEW , une entreprise qui ambitionne de cartographier l'intégralité de la masse terrestre de la Terre chaque année à l'aide du lidar spatial, a levé 3 millions de dollars en financement d'amorçage et 12 millions de dollars pour une Série A en cours de réalisation.

CURRI, une entreprise spécialisée dans la logistique du dernier kilomètre pour le secteur de la construction, a levé 42 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, avec en lead Bessemer Venture Partners. Cela porte son financement total à 48,2 millions de dollars. En parallèle, l'entreprise lance une API pour la réservation de véhicules.

Suite à la plainte de la Securities and Exchange Commission contre COINBASE , alléguant que la plateforme d’échange agissait comme un courtier non enregistré depuis au moins 2019 et a enfreint les règles de la SEC avec son système de « staking », l’action COIN a clôturé en baisse de 12%.

GITLAB a annoncé un chiffre d'affaires pour le premier trimestre en hausse de 45% par rapport à l'année précédente, atteignant 126,9 millions de dollars. Suite à ces annonces, l'action GTLB a bondi de plus de 30%.

SEQUOIA prévoit de se scinder en trois sociétés de capital-risque : Sequoia aux États-Unis et en Europe, HongShan en Chine, et Peak XV en Inde et en Asie du Sud-Est, et ce « au plus tard » en mars 2024.

Lauren Weber est nommée Directrice Générale de ROSA RISE.

Maxime Duclaux devient le Corporate Development Director de SOLOCAL dont il était le secrétaire général.

Alexandre Fannius est promu VP, EMEA chez TABOOLA.

