Wix rachète Base44, autre startup boostrap, pour 80 millions de dollars

Wix a officialisé l’acquisition de Base44, une startup israélienne spécialisée dans le développement no-code piloté par IA, pour un montant de 80 millions de dollars en cash. Fondée il y a six mois seulement par Maor Shlomo, l’entreprise n’avait réalisé aucune levée de fonds, comptait huit employés, et affichait une rentabilité dès son cinquième mois d’activité.

Base44 permet à n’importe quel utilisateur, sans compétences techniques, de générer des applications fonctionnelles via des instructions textuelles. Le produit gère automatiquement les couches back-end, l’authentification, le stockage, les intégrations, les analytics, et des modules comme l’email ou la cartographie. L’architecture est alimentée par le modèle Claude d’Anthropic, sélectionné pour son efficacité coût-performance.

Dans un message publié après l’annonce, Maor Shlomo insiste sur la logique derrière cette décision : « Ce marché avance très, très vite. Nous bénéficions d’un momentum exceptionnel, probablement le plus fort que j’ai vu à ce stade pour une startup bootstrapée. Mais l’échelle que nous devons atteindre ne peut pas être atteinte organiquement. » Il explique avoir pris la décision après plusieurs nuits blanches de discussions avec Avishai Abrahami, CEO de Wix. « C’est le bon moment, et le bon partenaire. »

L’alignement entre les deux entreprises a été central dans le processus avec une même vision produit, une même obsession de l’expérience utilisateur, une même base d’utilisateurs. « Ce n’est pas une formule que je répète mécaniquement. Dans notre cas, c’est sincèrement vrai », précise-t-il. L’objectif affiché est désormais de renforcer la capacité d’innovation, accélérer le support, faire croître la communauté et étendre les fonctionnalités B2B. L’équipe reste inchangée. Une prime de rétention de 25 millions de dollars sera répartie entre les huit employés.

Base44 revendique 250 000 utilisateurs acquis en six mois, avec un lancement public ayant généré 10 000 inscriptions dès les trois premières semaines. Le tout, porté principalement par du bouche-à-oreille et des publications régulières sur X et LinkedIn. En mai, la startup a enregistré un bénéfice net de 189 000 dollars, une performance rendue possible par une architecture optimisée et un coût d’infrastructure maîtrisé, même avec l’usage intensif de modèles LLM.

Cette acquisition illustre une tendance de fond avec l’effondrement des barrières d’entrée pour le développement logiciel. Là où il fallait des dizaines de développeurs, plusieurs millions de dollars et des mois de coordination, une petite équipe, armée des bons outils d’IA, peut désormais concevoir un produit complet, stable et commercialisable en quelques semaines. La promesse de l’AI-native devient réalité avec la compression des coûts, l’accélération du time-to-market, et la réduction du besoin en capital externe.

Pour Wix, l’opération permet de renforcer sa plateforme historique de création de sites avec une brique complémentaire axée sur le développement applicatif par prompt. L’ajout de Base44 s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme fonctionnelle, dans un contexte où des acteurs comme Framer, Webflow ou Notion intensifient leurs efforts sur le no-code augmenté par IA.

« C’est le premier jour de Base44 », conclut Shlomo dans son post. « Ce que nous avons accompli en mode organique est déjà impressionnant. Avec les ressources de Wix, nous avons désormais tout ce qu’il faut pour construire quelque chose de réellement transformateur, à l’échelle. »