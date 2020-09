La souveraineté nationale, nouveau frein au développement des startups françaises ?

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovations en matière de transformation numérique.

Emission spéciale : « Cyberattaque : enjeu et maturité, où en sommes-nous ? »

Gate Watcher développe une plate forme « Trackwatch » permettant de détecter les intrusions malveillantes et s’attaque au marché de la cyber sécurité. Entretien avec Jacques de la Riviere, CEO et cofondateur de Gate Watcher.

Pour approfondir ce sujet, Guy-Philippe Goldstein, chercheur et consultant sur les questions de cyberdefense et intervenant à l’Ecole de guerre économique de Paris, aborde les menaces d’aujourd’hui mais aussi les projets et les tendances du secteur.

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui: comment générer des recommandations sur Internet en tant qu’entreprise pour trouver de nouveaux clients ? Mais aussi l’implication des entreprises dans la société qui est fortement demandée par les français comment le numérique

pour les accompagner dans cette implication.

