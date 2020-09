Mirakl réalise la plus importante levée de fonds de la French Tech

La société Mirakl, qui vend aux entreprises une solution logicielle pour lancer une place de marché en ligne, a levé 300 millions de dollars, soit 255 millions d’euros, la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up française, a-t-elle annoncé mardi. Ce tour de table a été mené par mené par le fonds Permira et ses investisseurs historiques (83North, Bain Capital Ventures, Elaia Partners et Felix Capital). L’opération, qui valorise Mirakl à 1,5 milliard de dollars, fait rentrer l’entreprise de 300 salariés dans le club fermé des licornes européennes, ces entreprises de la Tech à croissance rapide valant plus d’un milliard de dollars.

Le président français Emmanuel Macron a fixé l’objectif de 25 licornes françaises en 2025, mais elles ne sont encore qu’une dizaine aujourd’hui dans l’Hexagone. Mirakl restera une entreprise française et bien ancrée en France malgré son expansion internationale, a assuré lors d’une conversation avec les journalistes Philippe Corrot, co-fondateur et président de l’entreprise née en 2012.

3 milliards de dollars de volume d’affaires en 2020

Le siège social de Mirakl restera en France, car «nous sommes une entreprise française avec un produit fait en France», a-t-il indiqué. Mirakl utilisera les fonds notamment pour embaucher, avec 1 000 nouveaux collaborateurs recrutés dans le monde, dont 300 ingénieurs qui seront pour l’essentiel basés dans l’Hexagone.

Mirakl se rémunère par un pourcentage de l’activité des places de marché créées grâce à sa plateforme. L’entreprise bénéficie à plein de l’explosion du commerce électronique et affirme être rentable, même si elle ne veut donner aucun chiffre. Les places de marché utilisant Mirakl réaliseront «3 milliards de dollars de volume d’affaires en 2020», a souligné Philippe Corrot. Parmi les 300 clients revendiqués par Mirakl à travers le monde, figurent notamment Fnac Darty, Carrefour, Conforama, la branche canadienne du distributeur de produits électroniques et informatiques Best Buy, ou la chaîne américaine de supermarchés Kroger.