La startup BITSTACK lève 5 millions d’euros pour vous faire épargner en bitcoin sans avoir à y penser.

L’application de BITSTACK s’est faite connaître grâce à son arrondi à l’euro supérieur automatiquement investis en Bitcoin, une manière simple d’associer dépense et épargne et qui plus est en cryptomonnaie. Une approche qui lui a permie de rapidement prendre position dans le domaine de l’épargne en Bitcoin en France, avec plus de 150 000 utilisateurs et 125 millions d’euros investis. Aujourd’hui, la startup ambitionne de devenir bien plus qu’une application d’épargne et devenir un acteur clé de la finance hybride, à la croisée des services bancaires traditionnels et des actifs numériques.

Après deux tours de table en 2022 et 2023 qui avaient permi de réunir 3 millions d’euros, la startup annonce une nouvelle levée de 5 millions d’euros, menée par le fonds d’investissement Stillmark avec notamment la participation de Serena, Plug and Play, et Y Combinator. Ce financement permettra à Bitstack de déployer une nouvelle version de son application, enrichie de fonctionnalités inspirées des services bancaires traditionnels, comme un compte IBAN euro et une carte de débit VISA. Ces innovations visent à simplifier l’utilisation quotidienne du Bitcoin, en permettant par exemple de convertir automatiquement une partie de son salaire ou d’obtenir du cashback en Bitcoin à chaque dépense.

Cette stratégie répond à une demande croissante des consommateurs pour des solutions « crypto-friendly ». Une enquête récente révèle qu’un Français sur cinq serait prêt à changer de banque pour un établissement intégrant des cryptomonnaies dans ses services. « Nous ne nous contentons pas d’ajouter des fonctionnalités, nous transformons la manière dont les Français interagissent avec leur épargne et leur argent », explique Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack.

L’approche hybride de Bitstack soulève également des questions notamment réglementaires et ce bien que la société soit enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’AMF, l’intégration des cryptomonnaies dans les services financiers est amenée à voir son cadre d’application plus encadré . La startup entre également en compétition avec les néobanques comme Revolut ou N26, qui proposent déjà des services liés aux cryptomonnaies, et pourraient également intégrer ce type de fonctionnalités dans leurs offres.

Pour Bitstack, cette transition vers une finance hybride représente une opportunité de différenciation. En combinant simplicité d’usage, innovations technologiques et adoption croissante du Bitcoin, la startup entend être pionnier dans la définition des standards du secteur. « Notre objectif est clair : faire de Bitstack l’interface incontournable entre la finance traditionnelle et l’économie numérique », conclut Alexandre Roubaud.