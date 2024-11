L’Account-Based Marketing (ABM) : le Guide 2025 pour des stratégies de marketing ciblées

L’Account-Based Marketing (ABM) est devenu une stratégie de plus en plus prisée pour son approche ciblée et ses résultats mesurables dans le monde du B2B. En se concentrant sur des comptes spécifiques à fort potentiel, l’ABM permet aux entreprises de personnaliser leurs efforts marketing et d’améliorer leur retour sur investissement. Nous vous proposons une série consacrée à cette méthode marketing, avec ce premier article en introduction. Pour la suivre n’hésitez pas à vous abonner à la newsletter DECODE MARKETING