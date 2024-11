CONDUKTOR lève 30 millions d’euros pour aider les entreprises des secteurs réglementés à mieux gérer leurs données.

Créé en 2019, CONDUKTOR est une startup spécialisée dans la gestion de données en temps réel pour les entreprises. Sa plateforme permet de superviser et contrôler des flux de données grâce à une interface intuitive qui simplifie l’utilisation d’Apache Kafka. Cette technologie est déjà couramment utilisée par les entreprises pour traiter de grandes quantités de données en temps réel, un domaine où la gestion des données présente de nombreux défis, notamment en matière de sécurité et de conformité.

La solution de Conduktor offre une couche de contrôle intermédiaire, agissant comme un “Streaming as a Service.” Cette approche transforme la manière dont les entreprises structurent et exploitent leurs flux de données en mettant en place un cadre de gestion sans code et une approche “Shift Left.” Elle garantit ainsi un contrôle qualité et une conformité optimale dès la source, avant l’intégration des données dans les systèmes critiques des entreprises. Grâce à cette flexibilité, les équipes peuvent déployer des politiques de sécurité et de conformité modulables en fonction des besoins spécifiques de chaque département ou projet, sans toucher au code des applications sous-jacentes. Conduktor permet ainsi d’adresser de manière sécurisée des secteurs particulièrement réglementés, tels que la finance, la santé, et la distribution.

La plateforme de Conduktor s’intègre à des technologies courantes de gestion des flux de données, comme Apache Kafka, mais également aux solutions cloud leaders du marché, telles que Confluent, Amazon MSK, et Microsoft Azure. Parmi ses clients figurent des entreprises de premier plan, comme BMW Group, Capital Group, Flix, SIX Group, DraftKings, et Lufthansa, qui utilisent cette technologie pour optimiser et sécuriser leurs stratégies de streaming de données à grande échelle.

Le marché de la gestion des données en temps réel est en pleine expansion, avec une prévision de croissance de 22,34 milliards de dollars en 2023 à 185 milliards de dollars d’ici 2032, soutenue par des usages croissants de l’IA et du machine learning. ts.

Conduktor annonce avoir bouclé une levée de fonds de 30 millions de dollars en Série B. Ce tour de table, mené par RTP Global, inclut également la participation de M12 (le fonds de capital-risque de Microsoft), Ansa, et Accel, investisseur principal de la Série A de Conduktor en 2021.