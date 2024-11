TRANCHED lève 2,7 millions d’euros pour redonner aux prêteurs la maîtrise de leurs marges

Tranched, une startup fondée par Michael Elalouf et Clement Larrue, basée à Londres, développe une plateforme de financement qui ambitionne de transformer le secteur de la titrisation mondiale grâce à la blockchain. En automatisant des processus jusqu’alors manuels et complexes, Tranched permet aux prêteurs, fonds de crédit, gestionnaires d’actifs et banques d’accéder à une solution efficace et transparente, réduisant les frais et le temps consacré aux transactions.

Le marché mondial de la titrisation, estimé à 12 000 milliards d’euros, est actuellement dominé par des processus traditionnels coûteux et longs, qui grèvent les marges des prêteurs et ralentissent l’accès au financement. Tranched répond à cette problématique en simplifiant la structuration et la gestion des transactions de titrisation. Sa technologie basée sur la blockchain permet de réduire les coûts de transactions jusqu’à 90 % dans certains cas, en éliminant les intermédiaires et en optimisant les processus, contribuant ainsi à restituer aux prêteurs une part significative de leur marge.

Selon Michael Elalouf, cofondateur de Tranched, l’objectif de la plateforme est de simplifier l’accès à des options de financement variées pour les prêteurs, en évitant les frais tiers et les processus interminables de structuration. Cette approche ne vise pas seulement les institutions financières, mais elle est pensée pour bénéficier aux clients finaux, y compris les petites entreprises et consommateurs. Tranched s’inscrit ainsi dans la croissance des solutions de crédit intégré, en proposant une plateforme adaptable à divers types de produits financiers.

Tranched a récemment levé 3,4 millions de dollars (environ 2,7 millions d’euros) lors d’un tour de financement pre-seed mené par Speedinvest. Ce tour comprend également le soutien d’Andreessen Horowitz, via son programme d’accélération dédié aux startups blockchain. Les fonds permettront à Tranched d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’étendre ses opérations au niveau mondial, répondant ainsi à une demande croissante pour des solutions de financement plus accessibles et transparentes.