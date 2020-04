L’addiction aux jeux vidéo est-elle vraiment une maladie mentale?

Usages excessifs, enfermement, anxiété, paranoïa, tendances morbides, les jeux vidéo sont, selon certains observateurs, responsables de tous les maux de nos sociétés modernes. Passer des heures devant un écran avec une manette ou un clavier dans les mains entraînerait une dépendance irréversible, une addiction qu’il conviendrait alors de combattre par tous les moyens. L’Organisation Mondiale de la Santé en a même fait une maladie mentale reconnue dans sa 11ème classification internationale des maladies (CSM-11).

Les 37 millions de joueurs français seraient-ils une population particulièrement à risque? Diaboliser l’ensemble d’une industrie et d’un média, par ailleurs porteur de valeurs positives et pédagogiques, sans étude clinique poussée, documentée et incontestable, est exagéré et dangereux. Yann Leroux, docteur en psychologie et passionné de jeux vidéo, travaille sur le sujet depuis longtemps et la classification de l’OMS le révolte.

Période de confinement oblige, l’Organisation Mondiale de la Santé a changé son fusil d’épaule cette semaine en conseillant la pratique des jeux vidéo pour rompre l’isolement et le confinement. Yann Leroux nous donne quelques conseils pour partager de bons moments en jouant en famille.

