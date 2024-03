L’allemand HORNETSECURITY met la main sur VADE / Un Campus Cyber en Région Grand Est

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boĂźte Ă outils marketing complĂšte pour transformer vos visiteurs en clients fidĂšles

🌐 Hornetsecurity, fournisseur international de solutions de sĂ©curitĂ© et de conformitĂ© cloud, annonce l’intĂ©gration de Vade, leader français de la cybersĂ©curitĂ© des emails, enrichissant ainsi notre portefeuille avec plus de 2,5 milliards de messages analysĂ©s chaque jour.

Les Ă©quipes de direction de Vade rejoignent Hornetsecurity, avec Georges Lotigier devenant membre du conseil de surveillance

Soutenus par PSG Equity, TA Associates et Verdane, Hornetsecurity veut étendre son leadership dans le domaine des logiciels de sécurité cloud et de conformité. Des produits innovants seront lancés en 2024, tirant parti du centre de données de Vade. Cette offre enrichie vise à répondre aux besoins en sécurité, gestion de la conformité et protection des données dans Microsoft 365.

VADE a enregistrĂ© un chiffre d’affaires de 23,6 millions d’euros en 2022 pour des pertes atteignant les 2,67 millions d’euros.

VADE avait levĂ© 28 millions d’euros auprĂšs de TIKEHAU ACE CAPITAL, AURIGA PARTNERS et BPIFRANCE en 2022. Les conditions financiĂšres de cette acquisition n’ont pas Ă©tĂ© divulguĂ©es.

🔒 84 millions d’EUR de l’UE pour la cybersĂ©curitĂ© des PME

Dans une initiative visant Ă accroĂźtre la cybersĂ©curitĂ© des petites et moyennes entreprises (PME), l’Union europĂ©enne, Ă travers son programme « Digital Europe », lance des appels Ă projets centrĂ©s sur les exigences du rĂšglement sur la cyberrĂ©silience (CRA), ciblant les fabricants de produits numĂ©riques et les dĂ©veloppeurs de logiciels.

Les PME sĂ©lectionnĂ©es bĂ©nĂ©ficieront d’un soutien financier consĂ©quent, avec un budget total allouĂ© de 84 millions d’EUR. Outre les aides financiĂšres, les entreprises auront accĂšs Ă des ressources spĂ©cifiques Ă la CRA, ainsi qu’à des ateliers et Ă©vĂ©nements dĂ©diĂ©s Ă la cybersĂ©curitĂ©. L’engagement inclut la rĂ©alisation de tests de vulnĂ©rabilitĂ© et la participation Ă des campagnes de sensibilisation. Les dossiers de candidatures sont Ă dĂ©poser au plus tard le 26 mars 2024.

đŸ›Ąïž Un Campus Cyber en RĂ©gion Grand Est

Face Ă l’augmentation des cyberattaques, la RĂ©gion Grand Est prend l’initiative de lancer le CAMPUS CYBER Grand Est. Ce projet ambitieux vise Ă sensibiliser et former les acteurs rĂ©gionaux Ă la cybersĂ©curitĂ©, afin de prĂ©venir les risques et d’accroĂźtre la rĂ©silience des organisations face aux menaces numĂ©riques. Dans ce cadre, une enveloppe de 420 000 euros est dĂ©diĂ©e au cofinancement de PĂŽles d’Excellence territoriaux, qui auront pour mission d’accueillir le public et de dĂ©ployer des actions de proximitĂ©.

La RĂ©gion lance donc un appel Ă candidatures pour encourager les projets collaboratifs en cybersĂ©curitĂ©, ciblant spĂ©cifiquement les consortiums d’acteurs de l’écosystĂšme de cybersĂ©curitĂ©, incluant des communautĂ©s d’agglomĂ©ration (de plus de 100 000 habitants). Avec un soutien financier plafonnĂ© Ă 70 000 euros, cet appel Ă projets vise Ă structurer et Ă dynamiser la filiĂšre rĂ©gionale de la cyber. Plus d’infos : CampusCyber@grandest.fr

đŸ’» Dattak, dynamisme de l’assurance cyber

FondĂ©e en 2021, l’insurtech DATTAK a dĂ©jĂ levĂ© 7 M EUR en Seed et 11 M EUR en sĂ©rie A. L’entreprise, qui a pour mission de protĂ©ger les entreprises des cyberattaques Ă travers une offre couplant prĂ©vention des risques et assurance spĂ©cialisĂ©e, affiche une forte croissance avec l’ambition de quadrupler sa clientĂšle et d’atteindre 10 millions d’EUR de primes d’ici fin 2024.

Forte de 30 salariĂ©s et 1 000 clients, sa rĂ©ussite repose sur une sĂ©lection des risques et l’utilisation d’un scan de vulnĂ©rabilitĂ© externe pour Ă©valuer la maturitĂ© cyber des entreprises. Dattak, qui collabore avec plus de 500 courtiers, propose Ă©galement des formations en cybersĂ©curitĂ©. En partenariat avec le groupe April depuis octobre 2023, Dattak Ă©largit son offre, pouvant dĂ©sormais couvrir des entreprises avec un chiffre d’affaires jusqu’à 500 millions d’EUR.