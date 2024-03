VADE se fait racheter / PURSE s’offre la startup … / CATALOG lève 2,9 millions d’euros

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire! Jessica GAUZI, Emmanuel DUEZ (BUGALI), Thomas SOLIGNAC (KAYRO.AI), Simon de MYTTENAERE (BIOXEGY), Brendan NATRAL (EASIWARE), Alexis CHEVALLIER, Mathieu GASTAL (ADVERIS)



🚀 L’IA dans le marketing est-il un investissement rentable ? Pour en savoir plus, retrouvez notre partenaire BREVO au One to One RETAIL ECOMMERCE 2024

→ Brevo Lounge – Forum 0 les 12, 13 et 14 mars Ă MonacoÂ

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

đŸ”„Â qui sont les startups en amorcage et early stage prĂ©sentes dans le 1er palmarĂšs STARTUPS du FRENCHWEB 500 2024?

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

đŸ€Â PURSE (387Ăšme du FRENCHWEB 500 STARTUPS 2024), acteur europĂ©en majeur dans l’orchestration de paiements, annonce l’acquisition de REACHFIVE, spĂ©cialiste reconnu de la gestion des identitĂ©s et des accĂšs clients (CIAM), pour enrichir l’expĂ©rience client dans l’acte d’achat.

Conçue pour personnaliser et simplifier l’expĂ©rience de paiement digital, la plateforme de Purse se positionne comme la solution intĂ©grale pour les marchands renommĂ©s tels qu’Auchan, DĂ©cathlon, et Vertbaudet, amĂ©liorant performance des paiements et conversion.

Avec sa plateforme avancĂ©e, ReachFive se distingue par l’optimisation de l’expĂ©rience utilisateur en ligne, offrant un accĂšs simplifiĂ© et sĂ©curisĂ© sur divers points de contact, tout en garantissant la conformitĂ© rĂ©glementaire et la protection des donnĂ©es clients.

đŸ€– Chatbots IA : Le nouvel eldorado publicitaire

Les chatbots alimentĂ©s par l’IA pourraient bientĂŽt intĂ©grer des publicitĂ©s, indiquant un tournant majeur pour les startups et grandes entreprises. La start up new-yorkaise ADZEDEK s’aventure dĂ©jĂ dans ce domaine en intĂ©grant des annonces publicitaires au sein des rĂ©ponses fournies par les chatbots utilisant l’API d’OpenAI.

Ce modĂšle, rappelant le systĂšme de publicitĂ© par recherche de Google, rĂ©partit les revenus publicitaires, avec 75 % pour le crĂ©ateur du chatbot et 25 % pour Adzedek. Face Ă l’érosion des cookies tiers, les chatbots offrent une nouvelle avenue pour le ciblage publicitaire. Google et Microsoft explorent Ă©galement cette voie, reconnaissant le potentiel disruptif des chatbots sur le marchĂ© de la pub.

📊 Booking, X et TikTok Ads sous le feu des projecteurs rĂ©glementaires europĂ©ens

L’Union europĂ©enne intensifie son contrĂŽle sur les gĂ©ants du numĂ©rique. BookingCom, le rĂ©seau social X (ex-Twitter) et la rĂ©gie publicitaire de ByteDance (connue pour son application phare TikTok), ont officiellement signalĂ© Ă la Commission EuropĂ©enne avoir dĂ©passĂ©, dĂšs le 1er janvier, les critĂšres du DMA en termes de chiffre d’affaires et de nombre d’utilisateurs.

Cette dĂ©marche, effectuĂ©e avant l’échĂ©ance du 1er mars, pourrait entraĂźner des consĂ©quences importantes. Alors que ByteDance Ă©tait dĂ©jĂ surveillĂ© de prĂšs, Booking et X pourraient rejoindre la liste des entreprises sous haute surveillance dĂšs le 13 mai, suite Ă l’évaluation de la Commission. Cette derniĂšre, qui a dĂ©sormais 45 jours pour analyser les donnĂ©es fournies, pourrait imposer de strictes obligations aux entreprises reconnues comme « contrĂŽleurs d’accĂšs » au marchĂ© numĂ©rique, sous peine de sanctions sĂ©vĂšres.

đŸ„ CroissantLLM : l’IA Ă la française alliant Ă©thique et performance

Les chercheurs du laboratoire MICS de CentraleSupĂ©lec, en collaboration avec Illuin Technology, ont dĂ©veloppĂ© CROISSANTLLM, un grand modĂšle de langage avant-gardiste. PrĂ©sentĂ© le 7 mars Ă Paris, ce modĂšle se distingue par son caractĂšre souverain, ouvert, Ă©thique, maĂźtrisant le français et sa frugalitĂ© Ă©nergĂ©tique. Avec seulement 1,3 milliard de paramĂštres, CroissantLLM fonctionne efficacement sur des ordinateurs personnels et smartphones tout en minimisant la consommation d’énergie.

Ce projet, fruit d’une collaboration entre recherche acadĂ©mique et industrie, bĂ©nĂ©ficie de l’appui de partenaires de renom tels que Sorbonne UniversitĂ© et Carnegie Mellon University. CroissantLLM entiĂšrement conçu en France, avec des donnĂ©es publiques françaises.

🔍 Est-ce la fin de l’ùre Google Search ?

L’efficacitĂ© du moteur de recherche Google est remise en question par de nombreux utilisateurs déçus par l’abondance de publicitĂ©s et de sites peu fiables dans les rĂ©sultats de recherche. Des Ă©tudes rĂ©centes, notamment en Allemagne, soulignent la difficultĂ© de Google Ă Ă©carter les faux avis produits de ses premiĂšres pages. MalgrĂ© cela, Google affirme avoir amĂ©liorĂ© ses algorithmes pour rĂ©duire ce « bruit ».

La domination de Google, qui contrĂŽle plus de 90 % du marchĂ© mondial des moteurs de recherche, accentue la visibilitĂ© de ses lacunes. Des alternatives innovantes, comme celles dĂ©veloppĂ©es par OpenAI ou soutenues par Jeff Bezos avec Perplexity, commencent Ă Ă©merger, exploitant l’IA pour offrir des rĂ©ponses pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme plus pertinentes et fiables.

Le journaliste et expert Tech Cory Doctorow critique la dĂ©gradation de la qualitĂ© de Google Search, estimant que les rĂ©sultats sont trop souvent polluĂ©s par des contenus inutiles. En parallĂšle, Google fait face Ă des accusations de pratiques anticoncurrentielles, mais continue d’innover, notamment en intĂ©grant des fonctionnalitĂ©s basĂ©es sur l’IA pour amĂ©liorer la pertinence des rĂ©sultats.

đŸ’»đŸ”“ CNRS OPEN : Impulsion aux logiciels libres

Le CNRS, avec son initiative OPEN lancĂ©e en juin 2023, entend promouvoir la valorisation des logiciels libres issus de ses laboratoires. ConfrontĂ©s Ă la nĂ©cessitĂ© d’adapter les mĂ©thodes de valorisation aux enjeux sociĂ©taux actuels, le CNRS et CNRS Innovation ont sĂ©lectionnĂ© 6 projets prometteurs pour bĂ©nĂ©ficier d’un soutien financier, technique et un accompagnement de 6 Ă 18 mois : ICHEM pour le criblage molĂ©culaire, LabNBook pour l’assistance aux travaux pratiques, PyMoDAQ pour l’orchestration de dispositifs expĂ©rimentaux, aGrUM pour la modĂ©lisation graphique probabiliste, TexMacsCloud pour la crĂ©ation de documents mathĂ©matiques, et RTK pour l’imagerie tomographique. Ces projets ont Ă©tĂ© choisis parmi plus de 50 candidatures.

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

ALTOVIZ est spĂ©cialisĂ© dans la rĂ©alisation d’application de gestion, facturation et comptabilitĂ© en ligne Ă destination des indĂ©pendants, TPE et auto-entrepreneurs. Son objectif est de simplifier au maximum les tĂąches administratives des entrepreneurs avec des outils modernes et rapides Ă prendre en main.

ALTOVIZ a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e pour ĂȘtre partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

👗✹ Le gouvernement français, par la voix du ministre de la Transition Ă©cologique Christophe BĂ©chu, a exprimĂ© son soutien Ă une proposition de loi contre la FAST FASHION, prĂ©sentĂ©e le 14 mars par les dĂ©putĂ©s du groupe Horizons. Cette loi vise Ă imposer des sanctions financiĂšres aux enseignes de fast fashion et Ă interdire leur publicitĂ©, dans le but de rĂ©duire l’impact environnemental de l’industrie textile. ParallĂšlement, une consultation publique sur l’affichage environnemental des textiles sera lancĂ©e mi-mars, prĂ©cĂ©dant l’adoption d’un dĂ©cret. En outre, une campagne publicitaire gouvernementale ciblera spĂ©cifiquement la fast fashion pour promouvoir une consommation plus responsable.

🚚📩 La France se positionne en tĂȘte du classement europĂ©en pour la livraison hors domicile, avec 32 % des colis livrĂ©s en point relais en 2023, selon une analyse de SENDCLOUD basĂ©e sur les donnĂ©es de 25 000 boutiques en ligne. Cette tendance marque une augmentation de 25 % par rapport Ă 2022, dĂ©montrant une Ă©volution significative des habitudes de consommation des Français, notamment pendant les pics de livraison des fĂȘtes de fin d’annĂ©e.

đŸ›ïžđŸ’ł Dans l’Hexagone, 60,3 % des transactions en ligne intĂšgrent une interaction avec les boutiques physiques, gĂ©nĂ©rant 42,468 millions d’EUR de ventes. PACKLINK rĂ©vĂšle que 71 % des consommateurs français privilĂ©gient une approche mixte entre les achats en ligne et en magasin, soulignant la complĂ©mentaritĂ© croissante des 2 canaux dans le commerce actuel.

đŸ’„đŸŒđŸ’€Â Microsoft s’oppose juridiquement au NYT pour rejeter le procĂšs pour droit d’auteur intentĂ© par le media, accusant ce dernier de se livrer Ă une « futurologie apocalyptique » en prĂ©disant que ChatGPT pourrait ruiner le secteur de l’information.

đŸ€ đŸ”«Â L’ancien PDG de Twitter, ainsi que le directeur financier, le chef juridique et le conseiller gĂ©nĂ©ral, poursuivent Elon Musk pour plus de 128 millions de dollars en indemnitĂ©s de dĂ©part non payĂ©es, suite aux affirmations de Musk selon lesquelles il avait des motifs pour les licencier.

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

🌐 HORNETSECURITY, fournisseur international de solutions de sĂ©curitĂ© et de conformitĂ© cloud, annonce l’intĂ©gration de Vade, leader français de la cybersĂ©curitĂ© des emails, enrichissant ainsi notre portefeuille avec plus de 2,5 milliards de messages analysĂ©s chaque jour.

Les Ă©quipes de direction de Vade rejoignent Hornetsecurity, avec Georges Lotigier devenant membre du conseil de surveillance

Soutenus par PSG Equity, TA Associates et Verdane, Hornetsecurity veut étendre son leadership dans le domaine des logiciels de sécurité cloud et de conformité. Des produits innovants seront lancés en 2024, tirant parti du centre de données de Vade. Cette offre enrichie vise à répondre aux besoins en sécurité, gestion de la conformité et protection des données dans Microsoft 365.

VADE a enregistrĂ© un chiffre d’affaires de 23,6 millions d’euros en 2022 pour des pertes atteignant les 2,67 millions d’euros.

VADE avait levĂ© 28 millions d’euros auprĂšs de ISAI EXPANSION, TIKEHAU ACE CAPITAL, AURIGA PARTNERS et BPIFRANCE en 2022. Les conditions financiĂšres de cette acquisition n’ont pas Ă©tĂ© divulguĂ©es.

🔒 84 millions d’EUR de l’UE pour la cybersĂ©curitĂ© des PME

Dans une initiative visant Ă accroĂźtre la cybersĂ©curitĂ© des petites et moyennes entreprises (PME), l’Union europĂ©enne, Ă travers son programme « Digital Europe », lance des appels Ă projets centrĂ©s sur les exigences du rĂšglement sur la cyberrĂ©silience (CRA), ciblant les fabricants de produits numĂ©riques et les dĂ©veloppeurs de logiciels.

Les PME sĂ©lectionnĂ©es bĂ©nĂ©ficieront d’un soutien financier consĂ©quent, avec un budget total allouĂ© de 84 millions d’EUR. Outre les aides financiĂšres, les entreprises auront accĂšs Ă des ressources spĂ©cifiques Ă la CRA, ainsi qu’à des ateliers et Ă©vĂ©nements dĂ©diĂ©s Ă la cybersĂ©curitĂ©. L’engagement inclut la rĂ©alisation de tests de vulnĂ©rabilitĂ© et la participation Ă des campagnes de sensibilisation. Les dossiers de candidatures sont Ă dĂ©poser au plus tard le 26 mars 2024.

đŸ›Ąïž Un Campus Cyber en RĂ©gion Grand Est

Face Ă l’augmentation des cyberattaques, la RĂ©gion Grand Est prend l’initiative de lancer le CAMPUS CYBER Grand Est. Ce projet ambitieux vise Ă sensibiliser et former les acteurs rĂ©gionaux Ă la cybersĂ©curitĂ©, afin de prĂ©venir les risques et d’accroĂźtre la rĂ©silience des organisations face aux menaces numĂ©riques. Dans ce cadre, une enveloppe de 420 000 euros est dĂ©diĂ©e au cofinancement de PĂŽles d’Excellence territoriaux, qui auront pour mission d’accueillir le public et de dĂ©ployer des actions de proximitĂ©.

La RĂ©gion lance donc un appel Ă candidatures pour encourager les projets collaboratifs en cybersĂ©curitĂ©, ciblant spĂ©cifiquement les consortiums d’acteurs de l’écosystĂšme de cybersĂ©curitĂ©, incluant des communautĂ©s d’agglomĂ©ration (de plus de 100 000 habitants). Avec un soutien financier plafonnĂ© Ă 70 000 euros, cet appel Ă projets vise Ă structurer et Ă dynamiser la filiĂšre rĂ©gionale de la cyber. Plus d’infos : CampusCyber@grandest.fr

đŸ’» Dattak, dynamisme de l’assurance cyber

FondĂ©e en 2021, l’insurtech DATTAK (40Ăšme du FRENCHWEB 500 STARTUPS 2024) a dĂ©jĂ levĂ© 7 M EUR en Seed et 11 M EUR en sĂ©rie A. L’entreprise, qui a pour mission de protĂ©ger les entreprises des cyberattaques Ă travers une offre couplant prĂ©vention des risques et assurance spĂ©cialisĂ©e, affiche une forte croissance avec l’ambition de quadrupler sa clientĂšle et d’atteindre 10 millions d’EUR de primes d’ici fin 2024.

Forte de 30 salariĂ©s et 1 000 clients, sa rĂ©ussite repose sur une sĂ©lection des risques et l’utilisation d’un scan de vulnĂ©rabilitĂ© externe pour Ă©valuer la maturitĂ© cyber des entreprises. Dattak, qui collabore avec plus de 500 courtiers, propose Ă©galement des formations en cybersĂ©curitĂ©. En partenariat avec le groupe April depuis octobre 2023, DATTAK Ă©largit son offre, pouvant dĂ©sormais couvrir des entreprises avec un chiffre d’affaires jusqu’à 500 millions d’EUR.

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financiÚre.

đŸšđŸœïž L’IA dans l’hĂŽtellerie-restauration Selon la nouvelle Ă©tude de Food Service Vision et Food Hotel Tech, 87 % des Français connaissent L’IA, mais seulement 12 % l’ont utilisĂ©e lors d’une sortie au restaurant ou Ă l’hĂŽtel. Toutefois, 71 % anticipent un dĂ©ploiement significatif de l’IA dans ce secteur sous 2 ans, un chiffre qui monte Ă 28 % chez les professionnels dĂ©jĂ utilisateurs. L’IA suscite un intĂ©rĂȘt marquĂ©, surtout chez les jeunes de 18-34 ans et chez 89 % des professionnels pour les prochaines annĂ©es. Les avantages perçus incluent une rĂ©duction du gaspillage alimentaire et une amĂ©lioration de la gestion des avis clients. CĂŽtĂ© services, 67 % des Français voient un potentiel dans la recommandation de restaurants adaptĂ©s Ă leurs goĂ»ts et budgets. MalgrĂ© ces perspectives positives, l’idĂ©e de robots serveur est rejetĂ©e par 39 % des Français et 52 % des professionnels, soulignant une prĂ©fĂ©rence pour l’humain dans l’expĂ©rience client. En hĂŽtellerie, 77 % des Français envisagent l’IA comme bĂ©nĂ©fique, notamment pour une conciergerie virtuelle (68 %). MalgrĂ© des attentes Ă©levĂ©es, seuls 28 % des professionnels ont dĂ©jĂ adoptĂ© l’IA, principalement pour des fonctions de back-office. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

🌟 Retrouvez toutes les levĂ©es de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

CATALOG annonce aujourd’hui avoir rĂ©ussi une levĂ©e de fonds de 3,2 millions de dollars, orchestrĂ©e principalement par LocalGlobe et soutenue par Helloworld, KIMA Ventures, Motier Ventures, ATI, ainsi que plusieurs investisseurs individuels. Cette opĂ©ration financiĂšre Ă©tablit Catalog en tant que plateforme de vente multicanale, conçue pour rĂ©pondre aux exigences particuliĂšres des PME qui commercialisent leurs produits auprĂšs d’autres entreprises, notamment les fabricants et grossistes distribuant Ă des revendeurs et professionnels.

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de donnĂ©es sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui prĂšs de 2000 sociĂ©tĂ©s dont nous avons collectĂ©, vĂ©rifiĂ©, structurĂ© les informations corporates, financiĂšres, business, RH, les organigrammes, … pour ĂȘtre l’outil idĂ©al afin de rĂ©aliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, dĂ©couvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marchĂ©.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

TOPSORT, dont l’API permet aux petites entreprises de simplifier leurs campagnes publicitaires, a levĂ© 20 millions de dollars lors d’une sĂ©rie A menĂ©e par UPLOAD VENTURES, portant le total de ses fonds levĂ©s Ă 28,6 millions de dollars.

MEWS, qui propose des outils de gestion hĂŽteliĂšre basĂ©s sur le cloud, a levĂ© 110 millions de dollars lors d’un tour de financement menĂ© par KINNEVIK, atteignant une valorisation post-argent de 1,2 milliard de dollars; la sociĂ©tĂ© indique qu’elle n’est pas encore rentable. Le fonds d’investissement REVAIAI dĂ©jĂ prĂ©sent au capital participe activement Ă ce nouveau tour de table.

BASETEN, qui aide les entreprises Ă lancer des modĂšles d’IA open-source ou personnalisĂ©s, a levĂ© 40 millions de dollars lors d’une sĂ©rie B menĂ©e par IVP et Spark, avec pour valorisation plus de 200 millions de dollars.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

đŸ’” Tech et Deeptech avec Lazard et Elaia

Ayant franchi le seuil de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion Ă la fin de l’annĂ©e 2023, LAZARD FRÈRES GESTION projette de mettre en place d’autres fonds similaires et de diversifier ses investissements vers d’autres actifs non cotĂ©s en bourse. Cette expansion dans le secteur du capital-investissement est renforcĂ©e par sa collaboration avec ELAIA, annoncĂ©e en dĂ©cembre.

Actuellement, le groupe est en pourparlers exclusifs avec ce capital-risqueur europĂ©en pour crĂ©er, dĂšs 2024, un nouveau fonds dotĂ© de plusieurs centaines de millions d’EUR, qui se concentrera sur le financement de compagnies françaises et europĂ©ennes spĂ©cialisĂ©es dans la tech et la deep tech, particuliĂšrement celles en phase late stage et equity growth.

🚀 Vous ĂȘtes un fonds d’investissement? Pour promouvoir votre activitĂ© auprĂšs des startups de l’écosystĂšme, inscrivez vous gratuitement dans notre DATAROOM

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

💰 Prudence et adaptation : nouveau credo du capital-risque amĂ©ricain

MalgrĂ© un rebond des marchĂ©s publics amĂ©ricains en 2023, l’investissement en capital-risque aux États-Unis marque une baisse significative, rappelant les niveaux de 2018 Ă 2020, indique le rapport annuel The Innovation Economy Outlook de JP MORGAN. Cette contraction survient dans un contexte macroĂ©conomique difficile, malgrĂ© une inflation en baisse et les perspectives de rĂ©duction des taux par la Fed. Les investisseurs, adoptant une approche prudente, ont rĂ©duit les activitĂ©s de transaction, notamment avec le ralentissement des investisseurs non traditionnels.

Le secteur du capital-risque et du capital-investissement fait face Ă une diminution du rythme de dĂ©ploiement des fonds, en raison d’un sentiment d’investissement changeant, d’une baisse des distributions. Par ailleurs, l’activitĂ© des accords en capital-risque, surtout dans les phases ultĂ©rieures, a considĂ©rablement diminuĂ©, bien qu’un intĂ©rĂȘt accru pour l’IA soit Ă noter.

La disponibilitĂ© du capital se rĂ©duisant, les dirigeants d’entreprises sont incitĂ©s Ă se concentrer sur la rentabilitĂ© et les fondamentaux opĂ©rationnels solides pour obtenir de nouveaux financements. MalgrĂ© ces dĂ©fis, un optimisme prudent prĂ©vaut pour la croissance des revenus et des bĂ©nĂ©fices en 2024, avec une orientation stratĂ©gique vers les fusions et acquisitions.

đŸ›ïžÂ Ca bouge du cotĂ© des aggrĂ©gateurs ecommerce: aprĂšs la dĂ©claration de faillite de THRASIO, RAZOR et PERCH fusionnent et lĂšvent 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,7 milliard de dollars, dans un contexte de consolidation accrue dans l’espace d’agrĂ©gation du commerce Ă©lectronique, connu pour l’achat de dĂ©taillants sur Amazon. Le français BRANDED continue de son cotĂ© sa route.

SEA annonce une augmentation de son chiffre d’affaires au quatriĂšme trimestre de 4,8 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars avec un EBITDA ajustĂ© en baisse de 74 % sur un an Ă 126,7 millions de dollars. L’action SE bondit de plus de 11 % Ă la cloture.

Allez on ne pouvait pas faire l’impasse: alors que le bitcoin franchit la barre des 67 000 $ et se rapproche de son record historique, l’action de Coinbase, qui avait atteint 46,43 $ l’annĂ©e derniĂšre, s’envole Ă 229,15 $, doublant presque au cours du dernier mois.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

PIERRE DE GRANDMAISON, expert reconnu dans le secteur de l’Adtech et cofondateur de Teads, rejoint SeenThis en France pour renforcer son hub en tant que vice-prĂ©sident des Ă©diteurs stratĂ©giques et du dĂ©veloppement commercial. Fort de son expĂ©rience chez Teads et Ogury, Pierre s’engage Ă dĂ©velopper les services de SeenThis en Europe et Ă promouvoir une publicitĂ© digitale plus efficace et durable grĂące avec la technologie de streaming adaptatif.

BRICE ARNAVON, fort d’une expĂ©rience de 16 ans chez Groupe Alten, est nommĂ© directeur administratif de la start up de SaaSOffice spĂ©cialisĂ©e dans les logiciels pour espaces de travail.

BENOIT LAROCHE DE ROUSSANE, polytechnicien sous-directeur Ă la direction du Budget Ă Bercy, rejoint l’INRIA comme directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© Ă l’administration, apportant son expertise en gestion de la performance de la dĂ©pense publique.

GIANCARLO MAURICCI rejoint Teads en tant qu’Agency Team Leader. DiplĂŽmĂ© en e-commerce de l’IUT Ă Cachan et de l’universitĂ© de CrĂ©teil, il a exercĂ© en agence chez Iprospect et Amnet, puis chez Publicis avant d’ĂȘtre nommĂ© directeur du trading digital pour L’OrĂ©al.

CLAIRE MICHEL est nommée directrice directrice agence globale chez Microsoft Advertising pour les Holdcos en France. Elle a auparavant exercé chez Google, Voyages-Sncf, Verizon Media et comme directrice générale chez Yahoo France.

CLÉMENT ROSSI, prĂ©cĂ©demment Ă la Compagnie europĂ©enne d’intelligence stratĂ©gique (CEIS), rachetĂ©e en 2020 par Avisa Partners, rejoint le Club des experts de la sĂ©curitĂ© de l’information et du numĂ©rique (Cesin) en tant que directeur des affaires publiques.

OLIVIER SARLAT prend la prĂ©sidence du pĂŽle de compĂ©titivitĂ© Aqua-Valley Ă Montpellier, qui regroupe 250 acteurs de la filiĂšre eau en Occitanie et Sud. DiplĂŽmĂ© en hydraulique et mĂ©canique des fluides, avec 26 ans d’expĂ©rience dans le secteur, il dirige actuellement les activitĂ©s Eau de Veolia dans la rĂ©gion Sud. Il succĂšde Ă Jean-Luc Erbetta dans le cadre de la nouvelle orientation stratĂ©gique de la phase 5 des pĂŽles de compĂ©titivitĂ©. Parmi les 7 filiĂšres prioritaires de Aqua-Valley, on retrouve le numĂ©rique et les process industriels.

MARIE-LAURE SAILLARD, avec un parcours diversifiĂ© incluant une expertise en dĂ©veloppement et transformation dans les secteurs de la tech, de l’assurance et de la santĂ©, devient CEO de MoneyTrack, visant Ă numĂ©riser le paiement en santĂ© d’ici 2025. Elle est rejointe par RUBEN OBADIA en tant que CTO. MoneyTrack est une plateforme de paiement digitale et sĂ©curisĂ©e s’appuyant sur la blockchain.

RAPHAEL SANCHEZ, prĂ©cĂ©demment Chief Revenue Officer chez Generix Group depuis avril 2023, est nommĂ© PrĂ©sident, succĂ©dant Ă AĂŻda Collette-SĂšne. Ex-IBM France et spĂ©cialiste du pilotage de la croissance internationale et des stratĂ©gies partenaires, Sanchez dirigera Generix dans une nouvelle phase de dĂ©veloppement axĂ©e sur le cloud et l’IA. L’entreprise est Ă©diteur SaaS, experte de solutions de supply chain collaborative.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR