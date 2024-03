Les projets en cours chez BeReal / Les pièges des sites d’aide aux démarches administratives / Tests peu probant pour RUFUS l’IA d’AMAZON

🤖 OPEN AI révèle que lors des discussions concernant des accords commerciaux, Elon Musk a exprimé le souhait de fusionner l’entreprise avec Tesla, ou de recevoir une majorité des actions, un contrôle initial du conseil d’administration, et de devenir PDG.

🪖 La COMMISSION EUROPÉENNE et le haut représentant ont dévoilé la première stratégie industrielle de défense de l’UE, visant à renforcer la compétitivité et la préparation de l’industrie de défense européenne face à des défis sécuritaires croissants. Cette stratégie, accompagnée d’un programme européen pour l’industrie de la défense (EDIP), propose des actions pour stimuler les investissements collaboratifs des États membres et garantir la disponibilité des produits de défense. Le développement et la mise sur le marché de technologies et capacités de défense les plus avancées de demain seront soutenus. Avec un budget de 1,5 milliard d’EUR pour 2025-2027, l’EDIP vise à adapter rapidement l’industrie à la nouvelle réalité sécuritaire.

🌐 L’Union Internationale des Télécoms (UIT) présente une nouvelle version de son DataHub, plateforme mondiale de statistiques et informations réglementaires sur le numérique avec l’ITU DataHub, qui propose des centaines d’indicateurs sur la Tech concernant la connectivité, les marchés, l’accessibilité financière, la gouvernance de la confiance et la durabilité. On peut rechercher, comparer, comparer et télécharger des données pour près de 200 économies.

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.