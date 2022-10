Le Bien-être, nouvel indicateur clé du DRH

Bienvenue dans cette nouvelle édition de FUTURE OF WORK nous vous donnons rendez vous 2 fois par mois pour vous présenter les nouvelles tendances dans le domaine désormais élargi de la gestion des ressources humaines. FOW c’est aussi la découverte de nouveaux outils pour gérer ses équipes et aider les managers à piloter leurs activités et ce sont surtout des échanges sur les meilleures pratiques avec nos invités.

Pour ouvrir une nouvelle saison qui nous conduira jusqu’à la fin de l’année, nous recevons aujourd’hui Diane Riviere qui vient de rejoindre le fonds d’investissement CREADEV comme Chief Human Capital Officer, et qui officiait précédement chez ALAN, ou encore AMAZON.

Le sujet de l’épisode est celui du bien être, une question que la crise sanitaire a bien entendu mise sur le devant de la scène, et qui s’ancre dans la gouvernance des entreprises à un moment de remise en question qui touche de nombreux collaborateurs.

Qu’est ce que Bien être signifie? comment y répondre? l’entreprise doit elle garante du bonheur? Quels sont les leviers à activer? Autant de questions que nous lui avons posé.

