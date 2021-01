Le debrief de la semaine avec Ronan Le Moal et Marc Menasé

Nouvel épisode du Debrief de la Semaine, notre rendez vous hebdomadaire, qui donne la parole aux membres de la communauté FrenchWeb.

Ronan Le Moal (Epopée) et Marc Ménasé (Founders Future) partagent leurs regards 12 mois de crise et leurs analyses sur la nouvelle séquence qui s’ouvre. Un debrief sans concession à découvrir sur FrenchWeb mais également les plateformes de Podcast.