Naboo lève 20 millions d’euros pour digitaliser et optimiser les dépenses événementielles des entreprises

Si les budgets événementiels des grandes entreprises explosent, leur gestion reste fragmentée et souvent opaque. Naboo propose une plateforme SaaS qui permet aux directions Achats et Financières de centraliser, piloter et optimiser ces dépenses

Les dépenses liées au MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) sont en pleine expansion. Selon une étude de Statista, le marché européen représente plus de 65 milliards d’euros par an, et les grandes entreprises consacrent une part croissante de leurs budgets aux événements internes et externes.

Pourtant, ces dépenses restent peu structurées. Dans la plupart des groupes, chaque filiale, département ou pays réserve ses propres événements, négocie ses tarifs et gère son budget de manière isolée. Résultat : une absence totale de consolidation et de contrôle. « La fragmentation des dépenses MICE entre les services rend exceptionnellement difficile l’obtention d’une vue consolidée et centralisée », explique Laure Pechmalbec, Purchasing Category Manager, Marketing et Communication Europe d’ARKEMA.

Face à ce constat, Naboo propose une solution unifiée pour piloter les budgets événementiels des grandes entreprises en temps réel.

Fondée pour simplifier la réservation d’événements B2B, Naboo a évolué vers une plateforme complète de gestion des dépenses événementielles. L’entreprise permet aux directions Achats de centraliser tous les événements organisés au sein du groupe et de suivre les coûts associés, avec des outils avancés de reporting et d’optimisation.

Avec une clientèle incluant Google, Société Générale, Veolia, Arkema, Thales et Qonto, Naboo veut accélérer son expansion internationale. L’entreprise cible désormais l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Benelux et l’Italie, marchés stratégiques où les grandes entreprises cherchent à rationaliser leurs dépenses événementielles.

Pour y parvenir, Naboo poursuit une stratégie de croissance externe. Après l’acquisition de BizMeeting en France, l’entreprise prévoit de racheter un acteur du MICE en Espagne d’ici fin 2025.

Pour soutenir cette expansion, Naboo annonce une levée de fonds de 20 millions d’euros en série A, menée par Notion Capital, aux côtés des investisseurs historiques ISAI et Ternel. Ce financement permettra d’accélérer le développement de la plateforme technologique, de doubler les effectifs en Europe et de poursuivre la croissance externe.