Le Golfe, future Silicon Valley de l’IA ?

La péninsule arabique s’est muée en quelques années en destination incontournable pour l’infrastructure technologique mondiale. Longtemps perçu comme simple réservoir de capitaux, le Golfe trace désormais une ambition plus large et devenir un hub de calcul et d’innovation en intelligence artificielle, au croisement des logiques industrielles, diplomatiques et énergétiques. La trajectoire amorcée par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite dessine les contours d’un nouveau pôle stratégique mondial, non plus seulement exportateur de pétrole, mais importateur de puissance de calcul.

Une géographie favorable à l’expansion des datacenters

La promesse du Golfe s’ancre d’abord dans une réalité physique, celle de l’abondance énergétique, la disponibilité foncière et un coût du capital inférieur aux standards occidentaux. Trois conditions aujourd’hui déterminantes pour héberger à grande échelle les infrastructures IA.

L’Arabie saoudite a annoncé un programme massif de développement de 1 GW de puissance IA via HUMAIN, une entité nouvellement créée. G42, aux Émirats, accélère de son côté la construction d’un campus datacenter de 5 GW, dont la première tranche de 1 GW est déjà entamée. À titre de comparaison, la capacité totale actuelle de la région parisienne pour les datacenters est estimée autour de 700 MW. Le basculement d’échelle est net.

Une réorientation active du capital souverain

Les investissements ne se limitent plus à des participations passives dans des fonds occidentaux. Les fonds souverains du Golfe (ADQ, Mubadala, PIF) déploient désormais leurs ressources directement dans les infrastructures IA, aux Émirats comme aux États-Unis. DataVolt, le principal acteur colocation en Arabie saoudite, prévoit 20 milliards de dollars d’investissements dans des datacenters américains. G42 a déjà ouvert des campus aux États-Unis et étend son réseau en Europe.

Ce mouvement inverse la logique habituelle ainsi au lieu que les startups ou hyperscalers américains opèrent seuls sur des territoires étrangers, les capitales du Golfe investissent et co-déploient avec les leaders américains, consolidant un modèle d’infrastructure partagé.

Un alignement diplomatique sur les standards américains

Ce basculement s’effectue dans un environnement réglementaire singulier, nouer des partenariats avec les États-Unis impliquent une adoption presque complète des normes technologiques américaines. Les GPU sont fournis par NVIDIA, les clouds sont opérés par Microsoft ou AWS, les systèmes de sécurité s’alignent sur les pratiques recommandées par les agences américaines.

Cela renforce les interdépendances stratégiques, ainsi en verrouillant l’approvisionnement du Golfe en matériel et en logiciel IA, Washington prévient toute prise de position chinoise sur ces marchés. En retour, les pays du Golfe obtiennent un accès privilégié aux briques critiques de la chaîne de valeur IA mondiale.

Une maturité encore inégale sur le plan de l’innovation

Si les capacités de calcul et les investissements sont bien réels, l’écosystème de R&D locale reste en phase de constitution. Le modèle dominant reste celui de l’hébergement ou du co-développement, plus que celui de la création endogène de modèles ou de startups deeptech à forte densité scientifique.

Des initiatives émergent, centres de recherche, incubateurs IA, formations des élites, mais ne disposent pas encore du foisonnement propre aux écosystèmes comme la Silicon Valley, Paris ou Londres. La dépendance à l’expertise occidentale reste forte, notamment dans les couches hautes (frameworks, algorithmes, équipes de fine-tuning).

Une Silicon Valley du calcul, pas encore de l’innovation ?

À ce stade, le Golfe semble moins engagé dans une course à la rupture scientifique que dans une logique d’industrialisation accélérée de l’IA. Son positionnement rappelle celui de grandes plateformes logistiques, à savoir, assembler, distribuer, opérer, mais sans nécessairement concevoir de bout en bout. Le pari est de devenir la centrale électrique de l’IA mondiale, en attendant que l’écosystème local puisse, peut-être, produire ses propres géants.

Un nouvel épicentre, mais pas une Silicon Valley bis

Le Golfe coche les cases de l’infrastructure avec le financement, l’énergie, une exécution extrèmement rapide. Il attire les partenaires occidentaux, sécurise les ressources critiques, et s’inscrit dans une dynamique diplomatique favorable. Mais la Silicon Valley ne se définit pas seulement par ses datacenters, elle repose sur un tissu dense d’acteurs scientifiques, d’entrepreneurs, d’investisseurs, de communautés d’expertise. Sur ce terrain, le Golfe avance, mais part de plus loin, il faut du temps au temps.

Il est donc plus juste, pour l’instant, de parler du Golfe comme hub IA stratégique que comme centre névralgique de l’innovation. Un territoire d’influence croissante, mais dont la nature de la puissance reste principalement infrastructurelle et géoéconomique.