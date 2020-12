Le rachat de Meilleurtaux par Silver Lake valide les axes de développement de la FinTech

Meilleurtaux a annoncé le 12 octobre dernier avoir été acquis par le fonds Silver Lake, un acteur américain historique qui a entre autres investi dans Alibaba et Twitter. Ce rachat a non seulement le mérite d’envoyer un signal de réussite à ses équipes en interne, mais il confirme aussi et surtout les choix de développement fait par la FinTech française ces dernières années.

Guillaume Autier, président exécutif du groupe, nous détaille comment Meilleurtaux souhaite valoriser ce capital confiance pour écrire l’avenir de la société.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Guillaume Autier, président exécutif de Meilleurtaux :

