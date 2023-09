STOIK, MICROSOFT, LEANIX, ANTHROPIC, l’actualité du jour à ne pas manquer.

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Fin de cette semaine de rentrée, chargée en actualités, merci à tous d’être au rendez vous sur FRENCHWEB.FR, vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à faire partie de notre communauté forte de plus de 100 000 professionnels du numérique.

Pour le lancement de notre nouveau JOBBOARD, nous vous offrons la publication de 3 offres d’emplois. Pour en profiter il suffit lors de la création de son compte de choisir l’offre LAUNCH et d’utiliser le code promo: FRENCHWEB2023 sur cette page.

Bon anniversaire à Franck DESVIGNES (TRUE GLOBAL VENTURES), et Christophe GINISTY (Hill+Knowlton)

Bonne lecture et bon surf!

Richard Menneveux, Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

BREAKING NEWS:

STOIK , une insurtech fondée par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, signe un partenariat avec TOKIO MARINE HCC qui lu permet de couvrir de risque Cyber des entreprises jusqu’à 500 millions d’euros et offrir des garanties de 5 millions d’euros.

SAP fait l’acquisition de la start-up allemande LEANIX , spécialisée dans les outils permettant aux entreprises de cartographier leur architecture informatique, pour un montant d’environ 1,2 milliard de dollars, selon des sources. LEANIX a été financé notamment par le fonds d’investissement franco allemand IRIS, la startup est suivi par Jean David NITLECH

MICROSOFT révèle que des pirates informatiques affiliés à l’État chinois utilisent l’intelligence artificielle pour générer du contenu conçu pour se propager viralement sur les réseaux sociaux aux États-Unis et dans d’autres démocraties.

MICROSOFT s’engage à défendre les clients de ses assistants AI Copilots contre les poursuites pour violation du droit d’auteur, à condition qu’ils aient utilisé les dispositifs de sécurité et les filtres de contenu appropriés.

Et toujours MICROSOFT qui souhaite breveté un système de détection automatique du ton percu dans un écrit, afin notamment d’indiquer à son auteur la perception qu’il pourrait générer (agressivité, incompréhensible, …) et suggérer d’autres options rédactionnelles.

La startup ANTHROPIC fondée par des anciens collaborateurs d’OPEN AI, lance un niveau payant de son chatbot Claude aux États-Unis pour 20 dollars par mois et au Royaume-Uni pour 18 livres par mois. Ce service offre la priorité en période de forte affluence, un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités. Créé en 2021, ANTHROPIC a levé 1,6 milliards de dollars notamment auprès de SK Telecom, Spark Capital, Google ou encore Eric SCHMIDT

Annoncé par nos confrères du FIGARO hier, La famille PERRODO jette l’éponge et devrait finaliser la vente de KONBINI au groupe média de Geoffray LA ROCCA, DC COMPANY . La startup accumulait les pertes de près de 30 millions d’euros à fin 2020, qui avaient nécessitées la recapitalisation de l’entreprise par la famille PERRODO. A cela s’ajoute des relations tendus avec le management, dont une partie avait quitté la société. Si DC COMPANY rachète les parts des deux co fondateurs Lucie BEUDET et David CREUZOT, ils devraient rester associés à la stratégie de l’entreprise. Une acquisition qui témoigne des ambitions de Geoffray LA ROCCA pour son groupe media qui compte dans son portefeuille, LeGorafi, Les Eclaireuses, C’est qui la Boss, ou encore Propuls’her, le tout cumulant une audience de 10 millions d’internautes auxquels devraient s’ajouter les 4,6 millions d’internautes de KONBINI

NUMERIZE spécialiste de la numérisation de documents et d’archivage vient d’être mise en redressement judiciaire. Située à quelques kilomètres de Strasbourg, NUMERIZE a créé la Scannerie un espace sur 630 m2 pour numériser les documents que souhaitent archiver entreprises ou administrations. la numérisation. Le dernier chiffre d’affaires connu (2020) de l’entreprise est d’un million d’euros.



A LIRE sur FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, 2EMOTION

Vous souhaitez créer facilement des contenus video pour les différents réseaux sociaux comme TIKTOK, FACEBOOK, ou INSTAGRAM, la solution de 2Emotion est faite pour vous, c’est un outil innovant pour créer des contenus vidéos de qualité, directement en ligne. En combinant formation et pratique, elle vous permet de créer des vidéos, sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

2EMOTION a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

LES PODCASTS A ECOUTER SUR FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

La start-up française GREENSCOPE, spécialisée dans l’accompagnement des entreprises et des institutions financières dans leur démarche RSE grâce à sa plateforme SaaS et ses conseils en RSE/ESG, vient d’annoncer une première levée de fonds de 1 million d’euros, notamment auprès d’EPOPEE GESTION.

A L’ETRANGER:

CERTA, qui propose des services de conformité, de gouvernance et de gestion des risques aux entreprises, a levé 35 millions de dollars lors de sa série B, portant le montant total levé à un peu plus de 50 millions.

Brand Engagement Network, une entreprise proposant des chatbots alimentés par l’IA et des technologies de conversation pour les entreprises, sera prochainement cotée suite à un accord de fusion avec une société à vocation d’acquisition (SPAC) évaluée à 358 millions de dollars.

Elyette Roux est promue Managing Director – Vice President Global Business Unit @Leading Energy Transition de NEXANS Domitille Ailleret rejoint PELICO comme Customer Operation Manager Sarah DUYNDAM rejoint CLOUDFARE comme Directrice des ventes de Cloudflare France. Elle officiait précédement chez INFOBLOX et CISCO. Patrice CAZALAS rejoint la ROCKET SCHOOL de Toulouse dont il devient le nouveau Directeur du campus.



AGENDA

L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Découvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR