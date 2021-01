Le risque de défaillance d’entreprise multiplié par deux en cas de cyberattaque

L’actualité à retenir

Basé à Dijon et fondé en 2015, Opencell annonce une levée de fonds de 6,8 millions d’euros réalisée auprès de Seventure Partners, Alliance Entreprendre et son investisseur historique Capital Grand Est. La start-up propose une solution de facturation en open source pour répondre aux enjeux des modèles de vente basé sur l’abonnement et la consommation à l’usage.

Des modes de facturation en plein essor. Pour en savoir plus sur les perspectives du marché et l’objectif de ce tour de table, nous avons échangé avec le co-fondateur David Meyer. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview de David Meyer sur Frenchweb.fr.

Un risque de défaillance d’entreprise multiplié par deux

Le groupe Bessé, spécialiste du courtage et du conseil en assurances auprès des ETI, a récemment dévoilé une étude dans laquelle il ressort que le risque de défaillance d’une entreprise augmente de 50 % dans les trois mois qui suivent l’annonce de l’incident. Ce risque atteint même 80 % pour les entreprises françaises. « Cette augmentation est due au choc engendré par la cyberattaque qui peut amener à une perte de données ou même à un arrêt de la production. Un situation qui fragilise les relations commerciales qui vont commencer à défaillir à cause d’une perte de confiance. Il y a aussi des cas de poursuites judiciaires, surtout aux Etats-Unis, qui peuvent amener directement à une mise en faillite », met en avant à notre micro Guy-Philippe Goldstein, advisor pour PWC sur les questions de cyberattaque et de cyberdéfense.

Une fois la cyberattaque subie, il est alors indispensable de réagir vite pour en limiter au maximum les conséquences. « Il faut être capable de mettre en place une communication transparente et une cellule de crise. Cela peut être efficace rapidement seulement si on s’est préparé à cette potentielle situation en amont. Il faut avoir simulé cette situation avant qu’elle ait pu avoir lieu », revendique Guy-Philippe Goldstein.

