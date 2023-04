Le rôle crucial des RH dans la protection des actifs numériques de l’entreprise

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La cybersécurité est l’un des défis les plus critiques auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui. Les cybercriminels sont constamment à l’affût de nouvelles opportunités pour accéder aux systèmes informatiques des entreprises et voler des informations sensibles. Les RH ont un rôle crucial à jouer dans la protection des actifs numériques de l’entreprise. Dans cet article, nous allons vous présenter un plan d’action en 5 étapes pour aider les RH à protéger votre entreprise contre les cyberattaques.

Évaluer les risques

La première étape consiste à évaluer les risques de cybersécurité auxquels votre entreprise est confrontée. Cela implique d’identifier les données les plus sensibles de l’entreprise et de comprendre les risques liés à ces données. Les RH doivent travailler avec les experts informatiques pour comprendre les vulnérabilités de l’entreprise et mettre en place des mesures de sécurité pour les protéger.

Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs internes et externes

Les employés sont souvent la première ligne de défense contre les cyberattaques. Les RH doivent sensibiliser les employés aux risques liés à la cybersécurité et les former aux bonnes pratiques de sécurité informatique. Cela peut inclure des sessions de formation régulières, des bulletins de sécurité et des tests de phishing pour aider les employés à reconnaître les risques.

Mettre en place des politiques de sécurité strictes

Les politiques de sécurité doivent être mises en place pour protéger les actifs numériques de l’entreprise. Les RH doivent travailler avec les experts informatiques pour mettre en place des politiques de sécurité strictes pour les appareils mobiles, les connexions à distance et l’accès aux données sensibles. Cela peut inclure des mots de passe forts, des contrôles d’accès stricts et des processus de validation supplémentaires pour les employés qui ont accès à ces données.

Planifier la réponse aux incidents

Même avec les meilleures mesures de sécurité en place, il est toujours possible que l’entreprise soit victime d’une cyberattaque. Les RH doivent travailler avec les experts informatiques pour élaborer un plan de réponse aux incidents qui permettra de gérer efficacement les cyberattaques. Cela peut inclure la mise en place d’un processus de notification rapide, la sauvegarde régulière des données de l’entreprise et la mise en place de plans de continuité des activités.

Mettre en place une surveillance continue

La cybersécurité est un défi constant, car les cybercriminels évoluent constamment. Les RH doivent travailler avec les experts informatiques pour mettre en place une surveillance continue des systèmes informatiques de l’entreprise. Cela peut inclure la mise en place de logiciels de détection des menaces, des systèmes d’alerte et des processus de surveillance en temps réel.

En conclusion, pour faire face à un enjeu de plus en plus critique pour les entreprises vous avez en tant que responsable RH un rôle clé à jouer dans la protection des actifs numériques de l’entreprise. N’hésitez pas à solliciter des experts informatiques pour mettre en place des politiques de sécurité efficaces et pour sensibiliser les employés aux bonnes pratiques de sécurité informatique.

