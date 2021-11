Le Think Tank Digital New Deal veut sensibiliser les politiques aux sujets d’infrastructures du numérique

L’approche des présidentielles incite de nombreux acteurs du numériques et lobbyistes à sensibiliser les politiques sur leurs sujets clés. Le Think Tank Digital New Deal présidé par Olivier Sichel et qui regroupe des personnalités comme Axelle Lemaire, Nicolas Dufourcq, Denis Olivennes ou Alain Minc et le cabinet Calif vient de publier un rapport intitulé » INFRASTRUCTURES DU NUMÉRIQUE DE CONFIANCE : un enjeu stratégique pour les territoires. » dans lequel sont développés différentes préconisations que nous présente Arnaud Pons, Directeur Général de Digital New Deal.