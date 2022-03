Le Top 2022 des ESN qui recrutent dans le numérique

Pour la douzième édition de l’Emploi dans le Numérique, FrenchWeb a recensé les prévisions de recrutement de profils digitaux des entreprises françaises, pour promouvoir les métiers du numériques.

Nous vous proposons de découvrir cette nouvelle édition pour les sociétés participantes de la catégorie « ESN ». Nous avons publié mardi dernier le Top des entreprises qui recrutent dans le numérique d’ici la fin 2022 . Vous pouvez également retrouver plus de 3000 offres d’emploi dans des métiers du numérique sur notre jobboard.

Des entreprises qui emploient aujourd’hui plus de 122 700 salariés

Au total, les sociétés qui figurent dans le Top des entreprises qui recrutent dans le numérique, ont prévu de recruter plus de 33 250 profils digitaux d’ici la fin de l’année 2022, cinq fois plus que ce qu’elles ont recruté en 2020. Une croissance portée par la dynamique FrenchTech très bien financée et l’accélération de la transformation numérique.

79% de ces recrutements sont prévus en CDI, 10% en CDD et 10% en contrats de professionnalisation. En 2022 ces entreprises comptent proposer plus de 1550 stages à des étudiants se formant aux technologies du numérique.

Ce sont donc Inetum, Sopra Steria et CGI qui se hissent cette année en haut du podium

Société: Activité: Effectifs 2021 Recrutements 2022 1 Inetum Entreprise de service du numérique (ESN) 27000 7000 2 SOPRA STERIA Entreprise de service du numérique (ESN) 20000 3800 3 CGI Entreprise de service du numérique (ESN) 11000 3500 4 NEURONES Entreprise de service du numérique (ESN) 6000 2200 5 OPEN Entreprise de service du numérique (ESN) 3700 850 6 HELPLINE Entreprise de service du numérique (ESN) 3000 500 7 AFD.TECH Entreprise de service du numérique (ESN) 1700 500 8 Audensiel Entreprise de service du numérique (ESN) 910 480 9 Niji Entreprise de service du numérique (ESN) 1000 352 10 mc2i Entreprise de service du numérique (ESN) 1080 350 11 ITS GROUP Entreprise de service du numérique (ESN) 1200 326 12 DEKUPLE Entreprise de service du numérique (ESN) 740 300 13 Groupe IT Link Entreprise de service du numérique (ESN) 700 260 14 Alteca Entreprise de service du numérique (ESN) 625 250 15 Groupe Theodo Entreprise de service du numérique (ESN) 430 230 16 I-TRACING GROUP Entreprise de service du numérique (ESN) 335 155 17 PEAKS Entreprise de service du numérique (ESN) 131 75 18 ATOL Conseils et Développements Entreprise de service du numérique (ESN) 180 60 19 PHIDELYS Entreprise de service du numérique (ESN) 15 50 20 Globalis Entreprise de service du numérique (ESN) 50 25 20 ex aequo Neobrain Entreprise de service du numérique (ESN) 70 25

Méthodologie :Le Top des ESN qui recrutent dans le numérique est établi sur la base de données collectées via un questionnaire en ligne sur le site de FrenchWeb, du 26 janvier au 14 mars 183 sociétés ont répondu à l’enquête en ligne. La participation à ce palmarès est gratuite.

Le palmarès reprend les données déclarées par les répondants de la catégorie «ESN».

