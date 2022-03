Le Top 2022 des entreprises qui recrutent dans le numérique.

Pour la douzième édition de l’Emploi dans le Numérique, FrenchWeb a recensé les prévisions de recrutement de profils digitaux des entreprises françaises, pour établir son Top des entreprises qui recrutent dans le numérique d’ici la fin 2022 et promouvoir les métiers du numériques.

Nous vous proposons de découvrir cette nouvelle édition pour les sociétés participantes de la catégorie « entreprises ». Nous publierons jeudi 24 mars le top 2022 des ESN, qui ont depuis plusieurs années leur propre palmarès. Vous pouvez également retrouver plus de 3000 offres d’emploi dans des métiers du numérique sur notre jobboard.

Des entreprises qui emploient aujourd’hui plus de 122 700 salariés

Au total, les sociétés qui figurent dans le Top des entreprises qui recrutent dans le numérique, ont prévu de recruter plus de 33 250 profils digitaux d’ici la fin de l’année 2022, cinq fois plus que ce qu’elles ont recrutées en 2020. Une croissance portée par la dynamique FrenchTech très bien financée et l’accélération de la transformation numérique.

79% de ces recrutements sont prévus en CDI, 10% en CDD et 10% en contrats de professionnalisation. En 2022 ces entreprises comptent proposer plus de 1550 stages à des étudiants se formant aux technologies du numérique.

Si les startups notamment celles qui sont très bien financées comme ManoMano ou Qonto représentent les principaux recruteurs de talents dans le numérique, les entreprises traditionnelles emergent en haut du palmarès afin de renforcer leurs filiales ou divisions numérique à l’instar du Groupe La Poste avec sa filiale numérique Docapost, l’assureur AXA ou encore BNP Paribas.

Société Métier Effectifs en 2021 Recrutements en 2022 Stages 1 DOCAPOSTE Editeur de logiciel 6400 1076 33 2 AXA Assurance 20308 803 689 3 Veepee Retailer / Ecommercant / Marketplace 5500 780 40 4 BNP Paribas Retailer / Ecommercant / Marketplace 54840 500 180 5 Qonto Fournisseur de services (B2B) 400 500 6 CDISCOUNT E-commerçant 2000 400 7 SEPTEO Editeur de logiciels 1700 400 8 HelloSafe Plateforme de services 40 350 30 9 ManoMano E-commerçant 800 350 10 Groupe La Poste Services 193000 300 25 11 Natixis Payments Fournisseur de services (B2B) 1202 241 12 Nexton consulting Agence digitale / de conseil 380 240 10 13 Showroomprive.com E-commerçant 1005 200 14 Skello Editeur de logiciel 160 200 5 15 Ogury Fournisseur de technologies 435 192 10 16 Converteo Agence digitale / de conseil 281 180 25 17 Luko Plateforme de services 200 165 15 18 Deepki Editeur de logiciel 134 160 20 19 Labelium Agence digitale / de conseil 615 160 5 20 DL Software Editeur de logiciels 650 150 21 Elevate Agence digitale / de conseil 95 150 10 22 Esker Editeur de logiciel 870 150 12 23 Infopro Digital Editeur de logiciel 4000 150 30 24 Selectra Plateforme de services 1600 150 40 25 SYNAPSE (marque: MEDADOM) Fournisseur de services (B2C) 120 150 26 JobTeaser Plateforme de services 270 130 20 27 Yousign Editeur de logiciel 150 130 5 28 Reezocorp Retailer / Ecommercant / Marketplace 200 120 15 29 TEADS Fournisseur de technologies 200 115 10 30 Livestorm Fournisseur de services (B2B) 119 110 31 Scaleway Fournisseur de technologies 430 110 20 32 LumApps SAS Editeur de logiciel 183 100 5 33 manager.one Editeur de logiciel 50 100 20 34 Meilleurs Agents Fournisseur de services (B2B) 370 100 35 MWM Editeur de logiciel 150 100 3 36 REWORLD MEDIA Media 990 100 37 SEWAN Opérateur Telecom 600 100 38 Skill & You Plateforme de services 1100 100 10 39 Withings Définissez votre activité principale 301 100 40 ALLTRICKS E-commerçant 200 90 41 IAD Plateforme de services 350 90 6 42 3DS OUTSCALE Fournisseur de technologies 195 85 10 43 Eurécia Editeur de logiciel 120 80 10 44 Critizr Plateforme de services 100 72 0 45 D-EDGE Hospitality Solutions Editeur de logiciels 350 70 46 Lyra network Editeur de logiciels 400 70 47 NUMBERLY (1000MERCIS GROUP) Agence digitale / de conseil 500 65 80 48 Platform.sh Fournisseur de services (B2B) 248 65 49 Zenchef Editeur de logiciel 80 65 3 50 Digital Virgo Fournisseur de services (B2B) 916 60 51 HiPay Plateforme de services 242 60 5 52 Hubvisory Agence digitale / de conseil 99 56 13 53 BATCH Editeur de logiciel 90 55 5 54 BOTIFY Editeur de logiciel 115 51 5 55 365Talents Editeur de logiciel 50 50 4 56 AD'S UP CONSULTING Agence digitale / de conseil 121 50 5 57 Bruce Fournisseur de services (B2B) 90 50 58 Campings.com Retailer / Ecommercant / Marketplace 100 50 0 59 Citron Editeur de logiciel 70 50 10 60 Eventmaker Editeur de logiciels 45 50 61 Farmitoo E-commerçant 37 50 62 Libeo Fournisseur de services (B2B) 70 50 63 happytal Editeur de logiciel 380 48 5 64 Ubitransport Editeur de logiciel 139 48 2 65 CleverConnect Editeur de logiciel 200 45 8 66 Forterro France Editeur de logiciel 300 45 2 67 Wishibam Editeur de logiciel 52 44 10 68 AB Tasty Editeur de logiciels 222 40 69 easiware Editeur de logiciel 40 37 6 70 INSIDEBOARD Editeur de logiciels 75 35 71 Bizon Agence digitale / de conseil 60 30 2 72 Cafeyn Group Fournisseur de services (B2C) 200 30 73 Eudonet Editeur de logiciels 230 30 74 HelloWork Fournisseur de services (B2B) 350 30 75 Jolimoi E-commerçant 30 30 76 OneStock Editeur de logiciels 78 30 77 RCA Editeur de logiciels 174 30 78 Digital Recruiters Editeur de logiciel 41 23 3 79 D-AIM Editeur de logiciels 115 20 80 InVivo Digital Factory Retailer / Ecommercant / Marketplace 115 20 1 81 Les-Tilleuls.coop Editeur de logiciel 61 20 4 82 Sociabble Editeur de logiciel 75 20 5 83 Wifirst Fournisseur d'infrastructures (telecom, ...) 245 20 5 84 epresspack Editeur de logiciel 40 17 3 85 Pledg Fournisseur de technologies 46 17 3 86 Unkle Plateforme de services 30 16 0 87 Alpha Networks Plateforme de services 140 15 5 88 Matters Agence digitale / de conseil 42 15 10 89 Nextories ex i-Déménager Plateforme de services 38 15 0 90 BLANK Plateforme de services 40 12 1 91 DISPLAYCE Editeur de logiciel 19 11 0 92 lucky cart Fournisseur de services (B2B) 42 11 93 Agriconomie.com Retailer / Ecommercant / Marketplace 71 10 15 94 Aive Plateforme de services 14 10 1 95 Kolsquare Editeur de logiciel 20 10 0 96 MesDocteurs Fournisseur de services (B2B) 41 10 97 Sensaterra Retailer / Ecommercant / Marketplace 15 10 4 98 STEERFOX Agence digitale / de conseil 45 10 4 99 Teach on Mars Editeur de logiciel 63 10 2 100 THIGA Agence digitale / de conseil 120 10 0

Méthodologie :Le Top des entreprises qui recrutent dans le numérique est établi sur la base de données collectées via un questionnaire en ligne sur le site de FrenchWeb, du 26 janvier au 14 mars 183 sociétés ont répondu à l’enquête en ligne. La participation à ce palmarès est gratuite.

Le palmarès reprend les données déclarées par les répondants de la catégorie «Entreprises», hors ESN, qui font l’objet d’un traitement à part.

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Top des entreprises qui recrutent dans le numérique, indiquez-nous vos coordonnées afin que nous vous informions des prochaines dates d’inscription pour l’édition 2023. L’appel à candidatures démarrera mi janvier 2023.