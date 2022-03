[Série A] La startup française Weglot lève 45 millions d’euros auprès de Partech

La solution de traduction pour les sites web Weglot lève 45 millions d’euros auprès de Partech. Depuis son tour de table en amorçage réalisé auprès de SIDE Capital en 2017, la startup était autofinancée.

Lancé en 2016 par Augustin Prot et Remy Berda, Weglot déploie un logiciel SaaS permettant aux entreprises de rendre leurs sites web multilingues. La startup affirme avoir accompagné plus de 60 000 marques depuis son lancement, B2B et B2C. Parmi elles, on peut citer Microsoft, Spotify, Steve Madden ou encore Volcom.

Une demande croissante

« La croissance internationale des entreprises et l’accélération du passage à la vente en ligne ont fait progresser la demande de marques nécessitant un site web multilingue », explique Augustin Prot dans un post. « Cet investissement permettra à Weglot de poursuivre le développement de sa solution et d’accélérer son expansion, contribuant ainsi à la réalisation de sa mission, qui consiste à aider toute personne à traduire son site web sans effort ».

Weglot, qui propose un abonnement mensuel en fonction du nombre de langues et de mots traduits, a atteint les 10 millions d’euros de revenus annuels l’année dernière. La startup ambitionne de poursuivre sa croissance et de développer sa solution.

« Nous sommes ravis d’accueillir notre nouvel investisseur à bord et enthousiastes à l’idée de poursuivre la croissance que nous avons bâtie au cours des 6 dernières années. Partech est un excellent partenaire pour nous aider à accélérer notre expansion et nous permettre de faire évoluer l’entreprise », commentent Augustin Prot et Remy Berda.