La performance des fonds de capital-risque : entre mythe et réalité

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Ah, le monde du capital-risque ! Un univers fascinant et mystérieux, où les fonds d’investissement sont en quête permanente de la prochaine licorne à soutenir, tout en s’efforçant d’afficher des performances à faire pâlir d’envie les investisseurs institutionnels et les entrepreneurs. Mais qu’en est-il réellement de la performance des fonds de capital-risque ? Est-elle à la hauteur des espérances et des discours bien rodés des gestionnaires de fonds ? C’est ce que nous allons tenter de décrypter ensemble.

La performance des fonds de capital-risque : une quête du Graal

La performance des fonds de capital-risque est un sujet complexe et souvent débattu, car elle repose sur de nombreux paramètres et indicateurs. Parmi les plus connus, on trouve le Taux de Rendement Interne (TRI) et les multiples de retour sur investissement (DPI, RVPI et TVPI). Si ces indicateurs sont utiles pour mesurer la rentabilité des fonds et séduire les investisseurs, ils présentent néanmoins certaines limites.

Prenons l’exemple du TRI, qui est souvent mis en avant pour vanter les mérites d’un fonds. Si un fonds revend une startup de son portefeuille à un multiple de 5 après seulement 3 ans, le TRI sera de 71 %. En revanche, si la revente a lieu au même prix après 10 ans, le TRI chute à 17 %. Le TRI récompense donc les sorties rapides, ce qui peut inciter les gestionnaires de fonds à privilégier des stratégies de revente rapide, quitte à sacrifier une plus-value potentielle sur le long terme.

De même, les multiples DPI, RVPI et TVPI sont intéressants pour mesurer la performance globale d’un fonds, mais ils reposent en partie sur des hypothèses de valorisation des startups du portefeuille, qui peuvent être sujettes à caution.

Les « home runs » : la clé du succès pour les fonds de capital-risque

Dans l’univers du capital-risque, un « home run » désigne un investissement qui rapporte un multiple très élevé de la mise initiale lors de l’exit, permettant ainsi de rembourser l’intégralité du fonds. Les exemples de home runs les plus célèbres incluent Alibaba (Softbank), Facebook (Accel), WhatsApp (Sequoia), Twitter (Union Square Venture) et Google (Kleiner Perkins et Sequoia).

Le « Babe Ruth Effect », popularisé par Chris Dixon du fonds Andreessen Horowitz, illustre bien cette notion : pour réaliser des performances exceptionnelles, un fonds de capital-risque doit être prêt à prendre des risques importants et à accepter de nombreux échecs. En somme, il doit « frapper fort » pour espérer décrocher le gros lot.