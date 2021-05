L’émetteur de l’USDC, Circle, réalise le plus grand tour de table de l’histoire des cryptomonnaies

Circle, l’un des principaux développeurs du célèbre stablecoin USD Coin (USDC), vient de réaliser la levée de fonds la plus importante du secteur. L’entreprise américaine a levé 440 millions de dollars auprès de Fidelity Management and Research Company, Marshall Wace, Willett Advisors, Intersection Fintech Ventures, Atlas Merchant Capital, Digital Currency Group, FTX, Breyer Capital, Valor Capital Group, Pillar VC et Michael J. Price and Friends. Il s’agit du nouveau record de fonds levés par une entreprise spécialisée dans la blockchain et les cryptomonnaies, détenu jusqu’alors par Bitmain, qui a récolté 422 millions de dollars en 2018.

Lancé en 2013 par Jeremy Allaire et Sean Neville, Circle fournit une infrastructure de paiements peer-to-peer basée sur la blockchain. La plateforme revendique plus de 100 millions de transactions effectuées par plus de 10 millions de clients particuliers et plus de 1 000 entreprises. Circle émet également l’USDC, un stablecoin adossé au dollars qui représente aujourd’hui plus de 22 milliards de dollars et a supporté plus de 615 milliards de dollars de transactions au cours de l’année dernière. La monnaie, qui a connu une croissance de 436% rien qu’en 2021, et de plus de 28 000% au cours des 12 derniers mois, a porté la croissance de l’entreprise depuis la pandémie.

« En tant qu’entreprise, Circle est resté attaché à notre mission d’accroître la prospérité économique mondiale grâce au pouvoir de la cryptomonnaie, des blockchains et des avancées en matière de monnaie électronique », commente Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle. « La demande mondiale soutenue pour nos services qui alimentent la croissance de l’USDC, en tant que monnaie numérique adossée au dollars la plus fiable et la mieux régulée, indique que nous avons fait un pas de plus vers la réalisation de notre mission ».

Les investissements dans les cryptomonnaies accélèrent en 2021

Les investissements dans les cryptomonnaies se sont considérablement accéléré depuis le début de l’année 2021, avec l’envolée historique du bitcoin qui a dépassé la barre des 60 000 dollars. Selon les données du magazine Forbes, sur les 12 plus gros investissements de l’histoire dans les cyrptomonnaies, 5 ont eu lieu en 2021, à l’instar de BlockFi (350 millions), Dapper Labs (305 millions) ou encore Blockchain.com (300 millions). Cette dernière levée de fonds de Circle semble prouver que le récent krach du bitcoin et de nombreuses monnaies n’a pas refroidi les investisseurs en ce qui concerne l’avenir des devises numériques.

L’entreprise basée à Boston dans le Massachusetts ambitionne désormais de stimuler sa croissance et son expansion sur le marché. « Grâce à des bailleurs de fonds puissants qui s’engagent en faveur de notre mission et de notre vision, nous allons redoubler d’efforts pour nous développer sur de nouveaux marchés, poursuivre l’innovation technologique fondamentale et agrandir notre équipe », déclare Jeremy Allaire.

Circle : les données clés

Fondateurs : Jeremy Allaire et Sean Neville

Création : 2013

Siège social : Boston, Massachusetts, États-Unis

Secteur : FinTech

Financement : 440 millions de dollars auprès de Fidelity Management and Research Company, Marshall Wace, Willett Advisors, Intersection Fintech Ventures, Atlas Merchant Capital, Digital Currency Group, FTX, Breyer Capital, Valor Capital Group, Pillar VC et Michael J. Price and Friends.