Les nouvelles frontières du SEO / SEA / SEM : entre IA et fondamentaux

Le paysage du marketing digital a connu une transformation majeure au cours des dernières mois propulsée par les avancées technologiques et l’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA). Dans ce contexte, les entreprises doivent jongler entre l’automatisation des processus et le retour aux fondamentaux du marketing. Pour en parler Le podcast récent de FUTURE OF DIGITAL MARKETING

Pour approfondir ces aspects et découvrir les outils et stratégies en détail, nous recevons dans FUTURE OF DIGITAL MARKETING, Alban RENARD– Directeur Expertise et Innovation Cybercité, qui nous offre un éclairage sur ces évolutions, en mettant l’accent sur les outils et stratégies qui façonnent le marketing digital contemporain.

Au sommaire de cet épisode:

Évolution des Stratégies de Marketing Digital

Adoption de l’IA et son impact sur l’automatisation publicitaire.

Retour aux fondamentaux du marketing pour répondre aux besoins des clients.

Équilibrage des Efforts Marketing

Répartition des budgets entre SEO, SEA et content marketing.

Défis de l’attribution précise des résultats et importance des tests constants.

Rôle de la Data dans la Prise de Décision

Importance de l’approche data-driven.

Impact de la RGPD sur l’accès aux données et les stratégies marketing.

Panorama des Outils de Marketing Digital

Outils clés comme SEMrush, SimilarWeb, SEO Quantum, Oncrawl.

Différentes catégories d’outils et leurs utilisations.

DataGarden de CyberCité

Présentation de DataGarden, outil de BI pour collecter et analyser des données.

Utilisation, formation, et intégration de l’IA dans DataGarden.

Impact de l’IA sur le Marketing Digital

Influence de l’IA sur les méthodes de collecte d’informations et la créativité.

Exemples d’utilisation de l’IA par Google.

