SHEIN chasse chez les grands de la cosmétique française / Après avoir levé 42 millions d’euros, JUNGLE passe en redressement judiciaire / L’IA de META génère des plaintes en Europe

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Mary Anick LALE (Zebra & partners), Candice BAUDET (ACCURAFY4), Jessica DELPIROU (SERENA), Frederic KREBS (SERENA), Frank CHENEAU (SKYROCK), Vincent Molina (PYANNOTEAI), Fabrice BERGER DUQUENE (TEEPS)



+ BREAKING NEWS Avec Salesforce, votre allié stratégique pour réinventer la gestion commerciale.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Vers une législation européenne contre le design addictif des Big Tech

Les députés européens envisagent de continuer à légiférer contre le design addictif des grandes plateformes numériques après les élections européennes de juin. En décembre 2023, le PARLEMENT EUROPÉEN a adopté une résolution, avec 545 votes favorables, demandant à la Commission d’examiner cette question. La Commission pourrait inclure un « droit à ne pas être dérangé » dans sa révision des lois de protection des consommateurs d’ici le 2e trimestre 2024. Cette législation vise à protéger les utilisateurs, notamment les mineurs, contre des fonctionnalités addictives comme le défilement infini et la lecture automatique de vidéos.

UE : L’IA Act en vigueur dès juillet

La COMMISSION EUROPÉENNE a confirmé que le règlement sur l’IA, adopté le 21 mai, entrera en vigueur fin juillet. Ce règlement inclut des obligations de transparence pour les modèles d’IA à usage général (GPAI). Le Bureau de l’IA, notamment l’unité 2 dédiée à la conformité et à la réglementation, aura jusqu’à avril 2025 pour finaliser les codes de bonnes pratiques. De plus, un modèle détaillé des œuvres protégées par le droit d’auteur, sur lequel les fournisseurs de GPAI devront se baser, devra être prêt pour juillet 2025.

La Loi sur l’Attractivité financière adoptée par l’Assemblée nationale

L’ASSEMBLÉE NATIONALE a voté la loi visant à renforcer l’attractivité financière de la France. Cette législation facilite les introductions en Bourse et le financement des entreprises via les marchés financiers. Adoptée à 93 voix pour sur 147 votants, elle inclut une mesure plafonnant les indemnités de licenciement des traders à 46 000 EUR. Une disposition permet également aux entreprises de recourir à des actions à droits de vote multiples. Les fonds de capital-investissement pourront désormais investir dans des sociétés cotées jusqu’à 500 millions d’EUR de capitalisation. La loi simplifie aussi les augmentations de capital et encourage la dématérialisation des assemblées générales.

Cédric Dufour succède à Fabien Versavau à la tête de Rakuten France

FABIEN VERSAVAU a annoncé sur LinkedIn son départ de la direction de RAKUTEN FRANCE et la nomination de Cédric Dufour au poste de président. Cédric Dufour, actuel directeur général de Rakuten TV, prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet tout en conservant ses responsabilités actuelles. En poste depuis 2018, Fabien Versavau quitte Rakuten pour explorer de nouvelles opportunités. Cédric Dufour, ayant rejoint Rakuten en 2016, a auparavant travaillé chez Fnac, Jennyfer et Roche Bobois.

EODev installe sa première usine de générateurs à hydrogène dans les Hauts-de-Seine

La start up industrielle EODEV, spécialisée dans les solutions électrogènes zéro-émission à l’hydrogène, installera sa 1re usine à Antony (92), d’ici fin 2024. Lauréate de l’appel à projets « Première Usine » de France 2030, l’entreprise, ancienne filiale d’Energy Observer, prévoit de regrouper ses activités de production de groupes électro-hydrogène sur ce site. Ce projet vise à renforcer la filière hydrogène française et à créer des emplois locaux. EODev, qui a vendu plus de 100 générateurs en 2023, ambitionne de remplacer les groupes électrogènes traditionnels et de s’étendre à l’international. Avec un plus de 50 fournisseurs en France, la société a franchi le cap des 10 millions d’EUR de chiffre d’affaires en 2023.

+ INFOS FRENCHWEB.FR

Shein à la conquête de la cosmétique made in France

SHEIN démarche actuellement activement et directement en France plusieurs dirigeants de marques françaises, dont des grands noms du secteur des cosmétiques, afin d’essayer de les convaincre de rejoindre la place de marché de la plateforme chinoise.

Tech & Fest motivé par la Deeptech

La 2e édition Tech & Fest, festival de l’innovation Tech et scientifique qui réunit l’écosystème Tech d’AURA, aura lieu les 5 et 6 février 2025 avec un fort accent sur l’écosystème grenoblois et une ouverture internationale renforcée, Italie et Suisse en fer de lance.

Organisé par le groupe média EBRA (qui détient Le Dauphiné Libéré), Tech & Fest s’apprête aussi à déployer en France d’autres évènements majeurs professionnels pour faire rayonner la Deeptech, dont un rendez-vous à Paris, fin 2024.

+ EN BREF

La start up JUNGLE, spécialisée dans la ferme verticale, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Soissons. Basée à Épaux-Bézu, Jungle Corp a cessé ses paiements le 26 mars. Depuis quelques semaines, l’entreprise est administrée par le cabinet Selarl Evolution. Fondée en 2016 par Gilles Dreyfus et Nicolas Séguy, Jungle employait une trentaine de personnes et a souvent fait la une des médias. Malgré son concept innovant de culture intérieure, la société n’a pas encore atteint l’équilibre financier.

MISTRAL a lancé de nouvelles options de personnalisation de modèles d’IA, y compris un kit de développement logiciel (SDK) permettant d’affiner ses modèles sur des stations de travail, des serveurs et des petits nœuds de centres de données.

La Federal Trade Commission des États-Unis (FTC) a ouvert une enquête antitrust sur l’accord entre Microsoft et Inflection AI, qui comprenait l’embauche de Mustafa Suleyman et le paiement de 650 millions de dollars pour revendre la technologie d’Inflection.

Très discrètement dans une déclaration de conformité au Royaume-Uni, Apple a révélé que l’iPhone 15 Pro Max recevra des mises à jour de sécurité pendant au moins cinq ans à partir de septembre 2023, soit moins que les sept ans garantis par Samsung et Google.

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Salesforce Customer 360 mobilise l’ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d’activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ WE LOVE INNOVATION

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Plus de 600 000 données volées chez Zadig & Voltaire ZADIG & VOLTAIRE, marque française de prêt-à-porter, a été victime d’une cyberattaque entraînant la fuite de 638 000 fichiers clients. Ces données, incluant adresses physiques, noms, e-mails, numéros de téléphone et dates de naissance, ont été publiées sur BreachForums, un forum de cybercriminalité. Selon le hacker éthique SaxX, ces informations peuvent être utilisées pour des attaques de phishing ou d’usurpation d’identité. Cette fuite s’inscrit dans une recrudescence des cyberattaques en France, touchant particulièrement les enseignes de prêt-à-porter, et coïncide avec l’approche des Jeux olympiques de 2024. Jeux olympiques de Paris 2024 : une campagne de désinformation révélée Le Centre d’Analyse des Menaces de Microsoft a dévoilé une campagne de désinformation menée par la Russie visant les Jeux olympiques de Paris 2024. Depuis juin 2023, des acteurs russes, identifiés comme Storm-1679 et Storm-1099, utilisent l’IA pour produire de fausses vidéos et documents, dénigrant le Comité international Olympique (CIO) et créant une peur de violences lors des Jeux. Des vidéos truquées et des faux communiqués de presse sont diffusés pour décourager la participation du public. Microsoft prévoit une intensification de ces activités à l’approche de la cérémonie d’ouverture en juillet. 5 startups pour le prix de l’innovation des Assises de la Cybersécurité 5 jeunes pousses ont été sélectionnées pour le round final du prix de l’innovation des Assises de la cybersécurité. ESCAPE (basé à San Francisco, automatisation de la découverte, de l’inventaire et des tests de sécurité des API grâce à des analyses sans agent), DEFANTS (de Cesson-Sévigné, automatisation de l’investigation numérique et de la réponse aux incidents), MOKN (de Paris, surveillance en temps réel et détection des vulnérabilités dès leur publication pour éviter les attaques opportunistes), QEVLAR AI (de Paris, priorisation et correction des menaces plus rapidement grâce à l’investigation autonome des alertes) et SNOWPACK (de Paris Saclay, technologie d’invisibilité pour se protéger des cyberattaques). Elles pitcheront le 26 juin devant un jury réuni lors du Cercle des Assises avec un grand gagnant révélé durant la soirée. Les institutions financières menacées par les deepfakes Les attaques par deepfake ciblent de plus en plus les consommateurs, notamment via leurs comptes bancaires. Selon un rapport de PINDROP, 67 % des sondés s’inquiètent de l’utilisation des deepfakes et des clones vocaux dans le secteur financier. Ces technologies permettent aux criminels de se faire passer pour des clients et d’effectuer des transactions frauduleuses. Pindrop souligne que les centres d’appels et les conseillers financiers sont particulièrement vulnéra

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Le Top 20 des sites de E-commerce en France

Le 1er trimestre 2024 a vu Booking, AirBnB, Temu, Vinted, Shein et Lidl se démarquer parmi les sites de e-commerce les plus visités en France, selon le classement de Médiamétrie//NetRatings et la FEVAD. En moyenne, 50 millions de Français, soit 78 % des internautes, ont visité au moins un des 20 sites du classement chaque mois, marquant une augmentation de 2 millions par rapport à la même période en 2023. Amazon occupe toujours la 1re place du classement devant Leboncoin puis BookingCom à la 3e place. Les sites de voyage, comme Booking et AirBnB, ont connu des hausses notables grâce aux nombreux jours fériés en mai et aux Jeux olympiques de Paris. Booking a gagné 2,5 millions de visiteurs supplémentaires et AirBnB plus de 1 million.

Ikea a réalisé un bond impressionnant de 8 places, réintégrant le Top 20 pour la 1re fois depuis 2020. Temu, arrivé en France en 2023, occupe désormais la 5e place avec 2,2 millions de visiteurs quotidiens, en hausse de 600 000 en six mois.

Les visites sur mobile sont en forte hausse, avec Vinted, Schein et Lidl réalisant plus de 86 % de leur audience sur ce support, montrant une tendance claire vers l’utilisation accrue des smartphones pour les achats en ligne.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

[SERIE A] 10 millions d’euros pour CONTINUITY, pour aider les assureurs à mieux évaluer l’exposition aux risques de leurs clients.

[SERIE A] 6 millions d’euros pour DEALT, qui aide les retailers à enrichir leur offre et s’orienter vers une économie plus circulaire.

Olgram lutte contre l’immuno-dépression

La biotech Rhône-alpine OLGRAM, fondée en 2019, a obtenu un financement de 2,6 millions d’EUR de Bpifrance dans le cadre de l’appel à projets I-Démo. Ce soutien financier permettra à Olgram de poursuivre le développement de son traitement innovant contre l’immuno-dépression, notamment celle causée par des traumatismes crâniens. Chaque année, 27 millions de personnes subissent des chocs crâniens, entraînant souvent des infections chroniques coûteuses. La molécule développée par Olgram vise à restaurer le système immunitaire et réduire ces infections. Le biomarqueur associé a déjà été validé cliniquement.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

La société brésilienne KANASTRA, qui fournit des technologies de back-office pour les fonds de titres adossés à des actifs, a levé 21 millions de dollars lors d’un financement de série A mené par Kaszek, après un financement initial de 13 millions de dollars.

ACQUISITION

Google acquiert la société de virtualisation de logiciels Cameyo pour intégrer le support des applications Windows virtualisées dans ChromeOS. Cette acquisition fait suite à un partenariat établi en avril 2023.

SAP prévoit d’acquérir WalkMe, une entreprise basée à Tel Aviv qui aide les utilisateurs à naviguer dans les interfaces d’autres logiciels, pour 1,5 milliard de dollars en espèces. WalkMe avait levé environ 300 millions de dollars avant son introduction en bourse en juin 2021.

Databricks prévoit d’acquérir Tabular, une startup de gestion de données qui aide les entreprises à optimiser les données stockées au format Apache Iceberg et autres, pour plus de 1 milliard de dollars.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

Le Private Equity en difficulté en France : Vers un rebond ?

L’activité du capital-investissement en France continue de décliner, avec une baisse notable des valeurs des transactions et des sorties. Selon PITCHBOOK, au 1er trimestre 2024, l’investissement a chuté à 10,6 milliards d’EUR, en baisse de 17,1 % par rapport à 2023. Cette tendance est liée à une politique monétaire stricte, une croissance faible prévue à 0,7 % pour 2024 et un endettement public élevé. La France, autrefois 2e marché européen du capital-investissement, voit sa part de marché diminuer. L’intérêt des investisseurs non européens a également baissé, passant de 51,1 % en 2020 à 24,7 % en 2024. La décision de la Banque centrale européenne sur les taux pourrait influencer un potentiel rebond.

Cisco investit dans les startups d’IA

CISCO INVESTMENTS, la branche d’investissement du géant du matériel réseau Cisco, lance un fonds de 1 milliard de dollars destiné aux startups spécialisées dans l’IA sécurisée et fiable. Déjà, 200 millions de dollars ont été alloués, notamment à la start up française Mistral AI. Cisco a également investi dans Cohere, connue pour son modèle de langage Aya, et Scale AI, qui fournit des données pour des géants comme Microsoft et Meta. Cette initiative vise à renforcer l’écosystème des startups d’IA et à développer des solutions innovantes.

Rive Private Investment collecte 180 M EUR pour la transition énergétique

RIVE PRIVATE INVESTMENT a lancé un fonds dédié à la transition énergétique, le Rive Infrastructure Impact Fund, et a réalisé un premier closing de 180 M EUR. La société vise un objectif final de 300 M EUR d’ici mi-2025, avec un hard cap de 400 M EUR. Le Fonds Européen d’Investissement a investi 100 M EUR via les programmes InvestEU et REPowerEU. Le fonds soutiendra une douzaine de PME en France, Espagne et Allemagne, avec des investissements entre 10 et 40 M EUR. Classé article 9 du SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), il vise des entreprises de la transition énergétique réalisant moins de 50 M EUR de chiffre d’affaires.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Nvidia dépasse Apple en valeur boursière et atteint 3 000 milliards de dollars

NVIDIA a surpassé APPLE en capitalisation boursière mercredi, devenant ainsi la 2e entreprise publique la plus capée aux États-Unis, derrière MICROSOFT. La capitalisation de Nvidia a atteint 3 019 milliards de dollars après une hausse de 5 % de ses actions, dépassant les 2 990 milliards d’Apple. Nvidia, leader du marché des puces d’IA, a vu ses revenus du secteur des centres de données augmenter de 427 % en un an, atteignant 22,6 milliards de dollars. En comparaison, Apple a connu une baisse de 4 % de ses ventes globales et de 10 % des ventes d’iPhone au dernier trimestre.

Cette capitalisation signe le grand retour des infrastructures et du matériel dans l’univers de la Tech dominant le marché devant les plateformes et les acteurs historiques de l’informatique qui ne peuvent pas se passer du fournisseur Nvidia et de ses GPU.

DUNG LY prend la tête du service d’hébergement Ikoula, filiale de l’opérateur Sewan, succédant à Jean-Pascal Macchi. Avant cette nomination, Dung Ly était directeur des opérations chez Deveryware, spécialisé en sécurité informatique. Diplômé de Paristech, il a également travaillé chez Keyyo et Cable & Wireless, cumulant 25 ans d’expérience dans les télécoms, IT, réseaux et cybersécurité.

GWENN MENARDAIS est nommée directrice marketing retail, digital et expérience client/collaborateur de LCL, sous la responsabilité de Serge Magdeleine. Elle a travaillé chez Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole et Crédit Agricole Alpes-Provence, occupant divers postes en e-commerce, marketing digital, relation client et transformation.

MARYLIN MONTOYA devient Chief Marketing Officer d’AB Tasty en mai 2024. Elle a été Directrice marketing et partenariats chez Sociabble (2014-2018) et Chief Marketing Officer chez Hivency (2018-2020) avant de rejoindre AB Tasty en 2020 comme Vice President Marketing.

JEAN-RENAUD ROY rejoint Apco France (agence de relations publiques) en tant que senior advisor pour renforcer l’expertise en nouvelles technologies et numérique. Ancien senior director corporate affairs chez Microsoft France, il a récemment contribué aux affaires publiques de la biotech Illumina à Bruxelles. Sa carrière comprend également des postes au ministère de la Défense et chez Syntec Numérique.

ANTOINE SIRE est nommé conseiller pour l’économie à impact et l’inclusion sociale chez BNP Paribas. Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un DEA de droit public, il a commencé sa carrière comme journaliste avant de se tourner vers la communication d’entreprise. Depuis 1997, il a occupé divers postes chez BNP Paribas, dont directeur de l’engagement d’entreprise et membre du comex. En 2003, A. Sire avait créé l’Atelier numérique, émission de radio pionnière sur les technologies diffusée sur BFM Business.

LAURENT SUPLY est nommé directeur des opérations numériques du Figaro, supervisant la conception, le produit, le design et la technologie. Journaliste de formation, il a rejoint Le Figaro en 2005 et dirigeait déjà les services produits et design. MORGIANE ACHACHE devient directrice produit, BRICE MANCONE, directeur technique, et CHARLOTTE PAROIELLE, directrice du design numérique et audiovisuel.

RAPHAEL THUILLIER, team leader chez TimeOne Isoskèle depuis 2022, est promu head of account management. Il pilotera le suivi des dispositifs clients et contribuera au développement des activités de performance marketing. Il dirigera également des projets d’innovation pour améliorer les outils destinés aux clients et aux équipes.

PETER WIRTZ est nommé doyen de la faculté et de la recherche d’EMLyon Business School, rejoignant ainsi le directoire et le comité exécutif dirigés par Isabelle Huault. Spécialiste de la gouvernance et de l’organisation d’entreprise, ses recherches récentes portent sur l’impact des business angels français sur le financement et la croissance des entreprises. Titulaire d’un doctorat en science du management, il a enseigné dans diverses universités avant de rejoindre Emlyon en 2023.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR