«Les patients sont beaucoup plus mûrs pour la téléconsultation que les médecins»

Avec la crise sanitaire actuelle, la pratique de la télémédecine a explosé. «Nous étions vraiment sur une pratique qui était en tout début de création d’usage. De mémoire, 40 000 téléconsultations avaient été remboursées par l’Assurance maladie en février. Et en avril, on est monté à plus de 4 millions- 4,5 millions», illustre Mathilde le Rouzic, co-fondatrice et COO d’Hellocare. Mais la question est de savoir si le Covid-19 sera le déclencheur d’usage qui ancrera la téléconsultation dans les pratiques sur le long terme?

Car lorsque la situation s’est améliorée, le nombre de téléconsultations a aussi drastiquement baissé. «On a eu un gros boom des téléconsultations en avril, mai et juin. En revanche, cet été c’est redescendu. Il y a eu une division par deux des volumes. Et tous les acteurs l’ont constaté. Et là c’est en train de remonter car la situation sanitaire fait que certaines personnes essayent de limiter leurs déplacements. Et il y aussi des médecins qui ont complètement intégré la téléconsultation dans leur pratique ».

Cependant, en termes d’usage, la co-fondatrice d’Hellocare remarque que « les patients aujourd’hui sont beaucoup plus mûrs pour la téléconsultation que les médecins« . En effet, même si la téléconsultation n’est pas appelée à remplacer les visites médicales, il s’agit tout de même pour ces derniers d’une importante transformation de leur métier. L’ensemble de l’échange avec Mathilde le Rouzic, est à retrouver dans l’émission.

Pour le deuxième sujet, nous avons échangé avec Jean-David Zeitoun, co-fondateur d’Inato, une plateforme et un algorithme qui permettent d’optimiser la collaboration entre les groupes pharmaceutiques et des centres hospitaliers pour le recrutement de patients pour des essais cliniques. L’occasion de voir quel effet a eu le Covid-19 sur le sujet des essais médicaux? D’ailleurs, à quoi ressemble l’innovation dans le secteur? L’entrepreneur, également gastro-entérologue et hépatologue, nous donne aussi son éclairage sur l’incroyable course au vaccin qui se joue actuellement.

« C’est la première fois dans l’histoire de la pharma que l’on a autant de sociétés – qu’elles soient petites ou grosses- ou des instituts publics, qui conduisent le même effort de développement d’un vaccin aussi massivement et rapidement« , rappelle Jean-David Zeitoun.

