[DIRECT] I Make lève 1,5 million d’euros, bénéficiant du regain d’intérêt pour le DIY

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Jio Platforms lève 850 millions de dollars auprès de TPG Capital et L Catterton

Jio Platforms est la filiale numérique de Reliance Industries en Inde. Deux gros investisseurs, TPG Capital et L Catterton, ont investi respectivement 600 millions de dollars et 250 millions dans Jio Platforms. Cela signifierait que Jio Platforms a désormais obtenu plus de 13,7 milliards de dollars en vendant environ 22,3% du capital à neuf investisseurs en seulement huit semaines. Jio Platforms, avec plus de 388 millions d’abonnés, a réalisé d’importants investissements dans son écosystème numérique, grâce à des technologies de pointe notamment sur l’intelligence artificielle et la blockchain. Certains experts y voient une tendance post-coronavirus, lorsque les sociétés mondiales basées aux États-Unis et au Moyen-Orient qui se tournent vers l’Inde et non vers la Chine.

Facebook publie une base de données de 100 000 deepfakes

Facebook vient de publier une base de données de 100 000 deepfakes pour apprendre à l’IA à les repérer. Les vidéos sont conçues pour aider à améliorer les performances de l’IA, car même les meilleures méthodes ne sont pas encore suffisamment précises. Facebook fait un important focus sur les deepfake avec également le concours de détection Deepfake. Facebook a dépensé environ 10 millions de dollars pour le concours et a embauché plus de 3 500 acteurs pour générer des milliers de vidéos. Aujourd’hui le réseau social estime avoir un taux de détection des deepfakes de 65%. Notons que l’ensemble de données sera rendu open source pour stimuler l’industrie dans la lutte contre les deepfakes. Cependant, l’algorithme de détection de Facebook qui émanera de ces recherches ne sera lui, pas partagé.

Décontamination : deux sociétés françaises inventent les robots anti-coronavirus

Les deux sociétés françaises Octopus Robots, spécialiste de la décontamination et Fybots, spécialisée sur le nettoyage 100 % automatisé ont développé une gamme de robots dont les 200 premiers seront livrés cet été. L’objectif est d’augmenter la sécurité sanitaire dans les lieux publics avec un robot diffusant des brouillards secs de produits désinfectants aux normes sanitaires et alimentaires. C’est une première mondiale.

Trois Interviews : I Make, JeudiMerci, Jean-Gabriel Ganascia

Pour entamer cette émission, nous retrouvons Elodie Abécassis, fondatrice de I Make, qui propose un site spécialisé dans les fournitures de do it yourself et qui annonce aujourd’hui une levée de fonds d’1,5 millions d’euros.

Nous continuons avec Léonie Williamson, fondatrice du service de livraison de cadeaux JeudiMerci.

Enfin nous retrouvons Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université et expert en intelligence artificielle pour aborder la reconnaissance faciale. Dans la lutte contre les violences policières racistes qui agitent actuellement le monde cette technologie a refait surface.