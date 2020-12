« Les TPE et PME se bougent avec le numérique depuis le début de la crise »

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives des TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « que sont-ils devenus ? ». Autrement dit, on s’est intéressés au parcours des entreprises TPE-PME qu’on a évoquées depuis avril dernier… Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles se sont bougées avec le numérique depuis lors !

La start-up Axomove a été créée par un masseur-kinésithérapeute qui exerce en libéral : Pierre-Yves

Carlier, basé à Loos dans le Nord. Depuis quelques années, il a développé une plateforme d’exercices de kiné en ligne Axomove avec un de ses patients, ancien joueur de handball professionnel.

Depuis le début de l’épidémie, il l’a proposé gratuitement à tous les kinésithérapeutes en support de leurs téléconsultations. Dans le cadre de la Coalition Innovation Santé, Axomove, a annoncé le 20 novembre l’accélération du déploiement de sa plateforme e-santé de télérééducation au sein des services de médecine physique et de réadaptation de 5 centres hospitaliers et universitaires.

Les live vidéos comme lien avec la clientèle

Christine Caron est la dynamique propriétaire de la boutique de prêt-à-porter multi-marques Ma Petite Robe, située rue Saint Lô à Rouen. Elle misait sur l’humour et l’autodérision en vidéo avec un compte Tiktok « ma petite robe ». Sa boutique était alors fermée mais elle gardait ainsi un lien fort avec ses clientes via ce canal en ligne avec une bonne humeur communicative. Elle a lancé une boutique en ligne et donc un e-shop : mapetiteroberouen.fr où l’on peut acheter en ligne.

Bernard Mure-Ravaud est un artisan fromager. Il est meilleur ouvrier de France et encore mieux, champion du monde des fromagers en 2007. Il est installé depuis 35 ans à Grenoble, avec une boutique dont il est propriétaire : la Fromagerie Les Alpages. Il a créé un produit qui n’a rien à envier aux box beauté ou en tout genre : c’est l’inventeur de la box fromage avec un site dédié laboxfromage.fr, un produit qu’il a lancé en 2018.

Avec le confinement, le meilleur ouvrier de France s’est réinventé et il a lancé le 24 avril pour ses

abonnés à la box fromage : une dégustation en direct vidéo de sa boutique avec plus d’un millier de participants, tout le monde réuni autour d’un même plateau de fromages bien réceptionné… On le voit même sortir de la chambre froide avec tout un cérémonial en ouverture du grand direct.

