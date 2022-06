[Livre Blanc] Comment améliorer la rétention et la fidélisation grâce à l’e-mailing?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La fidélisation client constitue un enjeu majeur pour une entreprise. Cependant, pour parvenir à fidéliser un client, il est essentiel de proposer un service client optimal. En effet, 66 % des consommateurs confirment qu’ils n’hésitent pas à se tourner vers la concurrence si le service client n’est pas performant et d’après la revue Harvard Business Review, l’acquisition d’un nouveau client coûte 5 à 25 fois plus cher que la rétention d’un client existant !

À partir de ce constat, il est facile de comprendre comment la rétention peut jouer un rôle clé dans la croissance d’un business et dans les coûts qui y sont associés.

En téléchargeant le livre blanc de Sendinblue, vous auriez plusieurs pistes pour :

Utiliser la rétention comme un levier pour profiter d’une croissance plus durable et pérenne.

Mettre en place une stratégie de rétention client au sein de votre entreprise.

S’appuyer sur l’emailing pour vous aider dans cette démarche en limitant votre taux d’attrition afin de réduire le coût d’acquisition client.

Sendinblue, leader européen du marketing digital, a été fondé en 2012 par Armand Thiberge, diplômé de Polytechnique. Son associé et lui-même, fervents défenseurs des entrepreneurs, décident de mettre à disposition des entreprises des outils marketing faciles d'utilisation, efficaces et à faible coût. Sendinblue, membre du Next40, lève 140 millions d'euros en 2020 pour accélérer sa R&D et renforcer ses équipes : 500 salariés répartis entre Paris, New Delhi, Seattle, Toronto, Berlin, Sofia et Bangalore. En 2021, Sendinblue poursuit son expansion grâce à l'acquisition de 3 startups pour 40 millions d'euros. Aujourd'hui, la scale up française s'impose à l'international en comptant plus de 300 000 clients dans 160 pays, et en enregistrant une croissance annuelle de 45% de son CA.

