[Silicon Carne] Startup Game Over

Il manquerait plus que l’inflation atteigne 9%… PING ah attendez, je viens de recevoir une notification, bon ben l’inflation aux US vient d’atteindre les 9% … Le monde merveilleux des startups a soudainement changé en deux semaines et tout le monde fait volte-face. Alors sommes-nous face à une correction naturelle ou est-ce la fin d’un cycle ? Que vous soyez investisseurs ou entrepreneurs je suis sûr que vous vous posez plein de questions. Cette semaine dans Silicon Carne, on fait le point avec mes invités sur la situation. On va essayer de vous donner des éléments de lecture et surtout des conseils pour naviguer quand le temps devient gros.