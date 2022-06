[Livre blanc] Data-workers : 3 solutions pour créer de la valeur avec vos données

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Vous utilisez un ordinateur au travail ? Vous êtes donc un data-worker. Et comme la plupart des data-workers, vous n’en avez pas forcément conscience. Pourtant, vous manipulez régulièrement des données et celles-ci sont potentiellement stratégiques pour votre entreprise.

Chaque jour, comme vous, comme nous tous et toutes, des millions de data-workers vont créer, modifier et compléter des fichiers Excels et autres banques de données en tout genre. En effet, 54 millions d’entre eux passent 40% de leur temps à corriger des données à la main sur des tableurs Excel.

Chacune de ces actions humaines impacte la qualité de la donnée qui en ressort. Et cet impact comporte un coût élevé : d’après Gartner, les entreprises perdent entre 10 et 13 millions d’euros chaque année à cause de la mauvaise qualité de leurs données. L’impératif des entreprises aujourd’hui est donc d’assurer une gestion optimale de la qualité de ses données, et ce quel que soit son niveau actuel de digitalisation.

Ce livre blanc a pour vocation d’apporter des réponses aux questions suivantes :

Comment faire face à une quantité de données toujours plus importante mais difficilement exploitable ?

Comment penser et mettre en place une nouvelle culture d’entreprise basée sur des échanges de données fluides ?

Comment se lancer en utilisant les bons outils et les bons processus ?

YZR est la première API qui automatise la préparation des données sémantiques. La solution, basée sur l’IA, permet aux entreprises de faciliter, accélérer et améliorer l’ensemble du processus de normalisation des données (identifier des doublons, créer des catégories au sein de fichiers, créer des référentiels, etc.). Fondée en 2019, YZR a récemment levé 10 millions d’euros pour continuer son développement en France et s’implanter aux États-Unis.

