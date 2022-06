[E-santé] Comment la licorne Dental Monitoring veut dominer son marché

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Un Français sur deux juge l’accès aux soins dentaires « difficile » selon une étude de Dentaly. Face à la pénurie de dentistes et à cette difficulté d’accès aux soins, une startup française, Dental Monitoring, a déployé une solution basée sur l’IA permettant aux dentistes de surveiller la situation dentaire de leurs patients et de détecter d’éventuels problèmes à distance. « Nous avons voulu redonner une visibilité aux docteurs, en leur permettant de suivre leurs patients », explique Philippe Salah, fondateur et CEO de Dental Monitoring. « Cette idée de départ a ensuite évolué pour permettre de synchroniser l’offre de soin avec le besoin de soin ».

Concrètement, l’entreprise a mis au point des algorithmes basés sur une vaste banque d’images et capables de procéder à des analyses IA de haut niveau, de calculer les mouvements dentaires à distance et de procéder à des simulations photoréalistes. Fondée en 2014, la startup française est l’une des plus importantes de la French Tech et a récemment rejoint le cercle très fermé des licornes. Dental Monitoring a en effet levé 150 millions de dollars en octobre dernier, notamment auprès de Mérieux Equity Partners et Vitruvian Partners. Une opération qui porte son financement total à plus de 230 millions de dollars.

La startup, qui revendique entre 20 et 25% de croissance par trimestre, réalise 53% de son chiffre d’affaires aux États-Unis, environ 35% en Europe et un peu moins de 15% en Asie. « Aujourd’hui, nous ne voyons pas de limite à cette croissance. Nous sommes encore relativement petits dans un marché énorme et nous sommes les seuls sur notre marché », conclut le CEO de Dental Monitoring.

Retrouvez l’interview de Philippe Salah, fondateur et CEO de Dental Monitoring :