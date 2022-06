[Livre Blanc] E-commerce : 5 conseils pour optimiser votre checkout et maximiser vos conversions

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Aujourd’hui pour tout e-commerçant, la clé est de proposer une expérience d’achat fluide, rapide et sans friction.

En effet, selon une étude d’Adyen, 9 Français sur 10 ont déjà abandonné un panier en ligne. Parmi les causes : le manque de confiance envers la sécurité du paiement en ligne, un délai trop long entre le choix du produit et la validation de l’achat, l’absence de votre moyen de paiement de prédilection ou encore l’incapacité de valider la transaction avec la double authentification. Point commun de tous ces facteurs : le rôle clé des paiements dans la validation d’un achat en ligne.

Vous trouverez dans ce guide les meilleures pratiques issues d’échanges avec nos clients qui – comme vous – ont des objectifs de croissance ambitieux.

Comment optimiser l’expérience client et la conversion

Comment intégrer totalement le checkout au parcours d’achat

Comment proposer à vos clients de payer avec leurs moyens de paiement favoris

Comment stocker les données bancaires pour faciliter les paiements récurrents

Comment automatiser la lutte contre la fraude

Téléchargez dès maintenant notre guide pour optimiser l’étape cruciale du checkout et maximiser vos conversions :

Télécharger

Adyen est une plateforme de paiement à la pointe de l’innovation, qui, en plus de gérer des transactions, ouvre les portes de l’international et de l’omnicanal aux marques du monde entier.

