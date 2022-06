[Seed] Acquisition client : Sqwad lève 3 millions d’euros pour soutenir les DNVB

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Si les DNVB ont bousculé les stratégies d’acquisition client en misant sur le marketing d’influence et le growth hacking, les marques traditionnelles se sont elles aussi peu à peu emparées de ces techniques. Au point que les grandes marques dotées de moyens financiers importants reprennent des parts de marché importantes aux DNVB. C’est dans ce contexte que la startup Sqwad s’est lancée, avec l’ambition de faire naître des partenariats entre des DNVB pour réduire leur dépendance aux géants du web.

Fondé par Anis Chagar, ancien consultant chez Kearney et spécialisé dans l’e-commerce, Mohcine Heddi ex-ingénieur informatique à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, et Mehdi Rifai, qui a fait ses armes chez Criteo en tant que data scientist et product manager, Sqwad accélère aujourd’hui en levant 3 millions d’euros auprès de Samaipata. La startup ambitionne notamment de recruter des profils tech et marketing afin de se lancer rapidement sur le marché européen.

Un canal d’acquisition alternatif

« Avec Sqwad, nous nous attaquons à un problème majeur pour les marques dans l’e-commerce, qui est l’explosion des coûts d’acquisition client », explique Mehdi Rifai, co-fondateur de Sqwad. « Nous y voyons deux raisons principales : 80% de l’acquisition des marques en ligne passe par les géants du web (Facebook, Google, Instagram, etc). Mais ces plateformes arrivent à saturation puisqu’on assiste à une multiplication des acteurs sur ces canaux-là, ce qui a conduit à l’explosion des coûts publicitaires. Deuxièmement, la disparition des cookies et le lancement d’iOS 14 ont rendu le tracking de performance de campagnes marketing très compliqué ».

Afin d’y remédier, Sqwad propose un canal d’acquisition alternatif, basé sur le partenariat. « Nous déployons un algorithme qui va faire matcher des marques en fonction de leurs valeurs et de leur univers. Ensuite, nous leur permettons de convertir des clients ultra-qualifiés avec des publicités et ventes croisées ».

Retrouvez l’interview complète de Mehdi Rifai, co-fondateur de la startup Sqwad :