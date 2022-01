[Livre Blanc] E-commerce: comment adapter votre stratégie aux nouvelles attentes des consommateurs

Savez-vous que 51% des Français estiment que le confinement a changé leur rapport à l’e-commerce ? L’année 2020 a été un accélérateur puissant de la vente en ligne : 46% des Français achètent en ligne plus souvent qu’auparavant, y compris les seniors, qui ont pleinement intégré ce canal à leurs habitudes. Comment adapter votre stratégie e-commerce et optimiser les expériences d’achat ?

Ce livre blanc donne les clés de compréhension des nouveaux comportements d’achat en ligne des consommateurs. Il révèle les critères les plus importants dans leur parcours client, autour du prix et des recommandations produits, de la personnalisation et de la fluidité des expériences, de l’omnicanalité et de la simplicité du parcours d’achat.

Alors que les Français se disent prêts à acheter plus souvent en ligne, ce livre blanc abonde d’insights et de chiffres clés afin d’aider les marques à se saisir de nouvelles opportunités pour renforcer leur relation client et générer du business.

Adobe réinvente la gestion de l'expérience client avec Adobe Experience Cloud, la seule plateforme évolutive complète visant la création d'expériences d’exception et la gestion du marketing, de la publicité, de l'analytics et du commerce. Adobe Experience Cloud aide les entreprises à déployer des expériences B2C, B2B et B2E cohérentes et attrayantes, en continu sur l'ensemble des points de contacts et canaux, tout en accélérant le développement de leur activité. Les solutions Adobe Experience Cloud s’appuie sur le socle Adobe Experience Platform qui permet aux entreprises d’avoir une vue 360° des clients. Contrairement aux plateformes classiques fournissant des profils clients statiques et cloisonnés, Adobe Experience Platform est un système ouvert qui transforme toutes les données (Adobe et non Adobe) en profils client robustes, actualisés en temps réel et qui utilise des insights pilotés par l’IA pour aider les entreprises à déployer des expériences d’exception. Adobe a été désigné comme un leader par les analystes sectoriels dans plus de 20 grands rapports sur l'expérience - plus qu'aucun autre éditeur de solutions technologiques.

