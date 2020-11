[Livre Blanc] Rapport sur la Finance Mobile 2020

La finance mobile s’impose rapidement comme partie intégrante de notre vie quotidienne, tant au sein d’économies développées que sur les marchés émergents, où elle apporte des services bancaires à des personnes historiquement hors de portée du secteur. Comprendre les points de repère et les tendances de ce secteur en croissance rapide est plus capital que jamais, c’est pourquoi Adjust s’est associé à la plateforme d’Intelligence applicative Apptopia, pour concevoir le Rapport sur la Finance Mobile 2020. Ce rapport met en évidence l’évolution des applications liées au monde financier dans le monde entier, offrant un aperçu incontournable du monde de la finance mobile et une analyse des tendances. De la croissance rapide des applications d’investissement à l’effet du COVID-19 sur les applications de banque mobile et de paiement, le Rapport sur la Finance Mobile 2020 contient toutes les informations clés dont vous avez besoin pour suivre les performances et propulser votre entreprise de fintech. Adjust et Apptopia ont développé le Rapport sur la Finance Mobile 2020 afin de décomposer l’évolution rapide du monde des applications de finance mobile. Le rapport fournit des points de références et des informations cruciales sur les performances des applications bancaires, de paiement et d’investissement en 2020, donnant aux lecteurs tout ce dont ils ont besoin pour comprendre le secteur de la finance mobile d’aujourd’hui.



Adjust est une entreprise internationale du SaaS en B2B. Née au cœur de l'économie des applications mobiles et grandie d'une passion pour la technologie, l'entreprise compte 16 bureaux dans le monde. Au total, plus de 32 000 applications ont intégré les solutions Adjust pour sécuriser leurs budgets et améliorer leurs résultats.

