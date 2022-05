[Livre blanc] L’avenir du design est entre vos mains

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le design tel que nous le connaissons est en train de changer, et ce changement concerne tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprise.

Bien que cela ait pris un certain temps, il est désormais de notoriété publique que le véritable pouvoir du design réside dans la redéfinition des défis et le recentrage des opportunités par une approche axée sur les personnes. Le design s’est imposé comme une fonction stratégique et n’est pas seulement un service fourni par une entreprise.

Découvrez comment le design thinking influence le travail des équipes de conception modernes, quels sont les changements à venir – et comment s’y préparer.

Télécharger le livre blanc

Online Form – [LB – Figma] L’avenir du design est entre vos mains







<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_signavio__copy » title= »Online Form »>Online Form – [LB – Election-Europe]</a>

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_quable » title= »Online Form »>Online Form – [LB – Quable] E-commerce : le guide ultime pour des fiches produits de qualité</a>

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_un_shopping_sans_zapping_e_commerce_o_en_sont_les_fran_ais_adobe » title= »Online Form »>Online Form – [Livre Blanc] Un shopping sans zapping, e-commerce: où en sont les Français ? – Adobe</a>

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_PayPlug » title= »Online Form »>Online Form – [LB – PayPlug] Le guide ultime pour augmenter son panier moyen</a>

Figma est une plateforme de conception pour les équipes qui construisent des produits en collaboratio. Né sur le Web, Figma aide les équipes à réfléchir, à concevoir et à construire de meilleurs produits, du début à la fin.

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_un_shopping_sans_zapping_e_commerce_o_en_sont_les_fran_ais_adobe » title= »Online Form »>Online Form – [Livre Blanc] Un shopping sans zapping, e-commerce: où en sont les Français ? – Adobe</a>

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société FIGMA et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »